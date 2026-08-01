Военен гигант кацна на летището в Бургас

Огромен сив военнотранспортен самолет прелетя ниско над Бургас тази сутрин и се насочи за кацане към пистата на летището, привличайки погледите на стотици жители и туристи, съобщава "Флагман".

Машината е идентифицирана като Boeing C-17 Globemaster III - един от най-разпознаваемите тежки транспортни самолети в света. Ниският полет над част от града е свързан със захода за кацане, но размерите, четирите реактивни двигателя и силният шум превърнаха появата му в необичайна гледка.

Към момента Министерството на отбраната и операторът на Летище Бургас не са обявили конкретната задача на самолета. Няма потвърждение откъде е пристигнал, какъв товар превозва и към коя военновъздушна сила принадлежи.

C-17 Globemaster III се използва основно за стратегически и тактически въздушен транспорт. Самолетът превозва военнослужещи, бронирана техника, хеликоптери, камиони, резервни части, медицинско оборудване и хуманитарни товари.

Авиационният гигант е дълъг 53 метра, а размахът на крилете му достига 51,75 метра. Максималният му товар е над 77 тона, а допустимото тегло при излитане надхвърля 265 тона.

Въпреки огромните размери C-17 е проектиран да работи и от сравнително къси или слабо оборудвани писти. Машината разполага със задна товарна рампа, през която на борда влизат тежки автомобили и бронирана техника.

Летище Бургас има 3200-метрова писта и приема едни от най-тежките типове самолети. През април 2026 г. приключи цялостната ѝ реконструкция, а инвестицията в проекта достигна 60 млн. евро. Обновени бяха и части от перона, предназначени за маневриране и престой на големи въздухоплавателни средства.

Бургаският аеропорт има история в обслужването на военни транспортни полети. През годините самолети C-17 са доставяли в града военнослужещи и тежка техника, предназначени за учения на полигона „Ново село“.

През 2015 г. с такива машини на Летище Бургас бяха транспортирани американски бронирани автомобили Stryker и танкове M1A2 Abrams. След разтоварването техниката продължи по суша към учебния полигон.

Тези предишни операции показват логистичната връзка между летището и съвместните военни съоръжения в Югоизточна България. Те не доказват, че днешното кацане е свързано с „Ново село“, докато институциите не обявят официална информация.

Не е потвърден и операторът на конкретния самолет. Най-голямата флотилия от C-17 принадлежи на Военновъздушните сили на САЩ, но машини от този тип се експлоатират и от други държави.

Три самолета са включени в програмата Strategic Airlift Capability на НАТО. Тя обединява 12 държави, сред които България, САЩ, Унгария, Полша, Румъния, Нидерландия, Норвегия и други съюзници. Общата флотилия е базирана в унгарската авиобаза „Папа“ и изпълнява военни, мироопазващи, медицински и хуманитарни мисии.

Появата на C-17 над Бургас идва на фона на засилена съюзническа авиационна активност в Югоизточна България. Ден по-рано беше потвърдено и пристигането на първия американски самолет-цистерна KC-135 в авиобаза „Безмер“.

Двете събития не трябва да бъдат свързвани автоматично. Без официални данни не е ясно дали полетите са част от една операция, от различни логистични задачи или от предварително планирани технически кацания.

За бургазлии обаче сутрешната поява на военния гигант остана сред най-впечатляващите гледки в небето над града. C-17 каца в района и през предишни години, но размерите и ниският му заход неизменно привличат вниманието.

Преди дни самолет C-17 Globemaster III бе сниман на летището във Варна.