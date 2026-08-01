Поправи си сам! Брюксел връща домашния майстор

От 31 юли Европа официално обяви война на навика да изхвърляме уредите си при първата повреда. Новата Директива (ЕС) 2024/1799 въвежда т.нар. „право на ремонт“ – законодателен инструмент, който цели да върне ремонта в ежедневието на европейците и да намали лавинообразния поток от електронни отпадъци.

Това не е просто екологична мярка. Това е културен завой – опит да се промени мисленето на потребителя, който свикна да купува ново, вместо да поправя старото.

От винтовете до лепилото! Как загубихме навика да ремонтираме?

През 90‑те години беше нормално човек сам да отвори телефона си и да смени батерията. Днес устройствата са запечатани, залепени, защитени от любопитни пръсти. Една износена батерия или счупен екран често означава край на целия апарат.

Лаптопите, смартфоните и пералните машини съдържат редки метали - мед, литий, кобалт, диспрози, германий, но въпреки това милиони устройства се изхвърлят всяка година. Електронният отпадък е най‑бързо растящият вид отпадък в света, а Европа реши да спре тази спирала чрез нови правила, които задължават производителите да мислят за ремонта още при проектирането.

Какво променя директивата

Новият европейски закон изисква производителите да осигуряват резервни части за по‑дълъг период, да публикуват оценка за ремонтопригодност на всеки продукт и да предоставят ясни инструкции за поправка.

Търговците вече са длъжни да предлагат ремонт преди замяна, когато цената на поправката е равна или по‑ниска от тази на нов уред. След ремонта гаранцията се удължава с още една година.

Потребителите получават и право на временно заместващо устройство, докато техният уред е в сервиз.

Промяната започва от навиците

„Потребителите се научиха да купуват нови неща бързо“, казва професорът по устойчиво потребление Рут Муге. „Ремонтът вече не е част от ежедневието ни.“ Това е и най‑голямото предизвикателство пред директивата - да върне ремонта като естествен избор.

Във Франция и Австрия вече действат ваучери за ремонт, които покриват част от разходите в оторизирани сервизи. В Нидерландия се появиха „кафенета за поправка“ – места, където доброволци и клиенти заедно ремонтират стари уреди.

Икономика на устойчивостта

Според платформата Refurbed, която продава възстановени устройства, една трета от европейците редовно заменят работещи уреди с нови. Това е икономика на излишъка, която директивата се опитва да обърне в икономика на устойчивостта.

Производителите вече започват да доставят оригинални части на независими сервизи – нещо немислимо преди няколко години. Но цените остават високи: оригинален екран за iPhone 13 струва около 275 евро без ДДС, а сгъваемите модели на Samsung достигат 800 евро за подмяна на дисплей.

Какво предстои

Директивата трябва да бъде въведена в националното законодателство на всички държави‑членки до края на 2026 г. В България това ще означава промени в Закона за защита на потребителите и нови изисквания към търговците и сервизите.

Европа иска да върне ремонта като част от културата на потребление – не като компромис, а като избор. Защото зад всяка поправена прахосмукачка стои не просто спестен разход, а спасен ресурс.