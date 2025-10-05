Нови договори за работа! Социалното министерство проговори
И малки фирми ще могат да се присъединяват към браншови договори – дори без да членуват в организаци...
И малки фирми ще могат да се присъединяват към браншови договори – дори без да членуват в организаци...
Защо работата в строителството е перспективна? Строителният сектор е сред най-динамично развиващ...
Въпреки, че няма такъв закон
Според промените работодателят трябва да извършва служебна проверка
Деница Сачева внася предложение за хоум офис през лятото
Не бъдете кисели, държавната работя няма къде да избяга
Армията в държавната администрация към края на миналата година е 145 802 души
Половината от пoлoвинaтa oт нaчaлнитe paбoтни пoзиции изчезват
Огромна разлика в пазара на трупа в Европа и у нас. Сравнението
Влиза в сила на 1 юни
Младежи учат професии, които утре няма да съществуват
Базата данни ще бъде изготвена от Агенцията по заетостта
През 2025 г. Националният празник 3 март се пада в понеделник. Така се оформя дълъг уикенд от три дн...
Отлична възможност за старт в кариерата
Ще има една група българи, които ще са ощетени
Работодателите се оплакват
Какво ще се случи
Нова услуга от платформа
Есенното издание събра три пъти повече кандидати