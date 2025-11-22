Обявиха най-желаните професии у нас. Изненадата е пълна

Кои са най-желаните професии у нас? Една от най-големите работодателски организации - Асоциацията на индустриалния капитал в България, даде отговор на този въпрос със специално представително проучване, което е направила.

На челните места се нареждат: специалист по технически науки, оперативен техник в областта на информационните и комуникационните технологии, софтуерен разработчик на уеб съдържание, проектант, администратор на база данни, електронен техник и специалист по подбор и обучение на персонала.

На противоположния полюс, сред най-непривлекателните професии, са: градинар, музикант, танцьор, агент по спедиция на товари, техник по сигурността на въздушния трафик и самолетен пилот.

Изследването е представително, обясни пред БНР проф. Албена Накова, зам.-директор на Института по философия и социология при БАН, един от авторите на проучването, експерт към Асоциацията на индустриалния капитал.

"Оценяват се 7 компонента – работна среда, парични доходи, непарични материални стимули, стрес на работното място, престижност на професията, перспективност, разходи за овладяване и поддържане на професията. Подкомпонентите, които се оценяват, са 36".

Изследването ще помогне на работодателските организации да повишат привлекателността на касаещите ги професиите.

