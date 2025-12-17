Сезонният туризъм поведе напред Непал и Босна

От началото на 2025 г. до края на ноември Хърватия е издала общо 160 176 разрешения за пребиваване и работа на чуждестранни граждани, сочат данни на хърватското Министерство на вътрешните работи. От тях 76 700 са за нова заетост, 64 009 за продължаване на вече издадени разрешения, а 19 467 са сезонни работни визи.

Най-много чуждестранни работници се концентрират в Загреб и по хърватското крайбрежие – общо 40 170 издадени работни визи. Полицейските управления с най-много издадени визи са: Загреб – 40 170, Истрия – 22 824 и Сплитско-Далматинска област – 16 602. В Истрия пикът на издаването на визи е бил през март, а в Сплитско-Далматинска област – през юни, преди туристическия сезон.

Областите с най-малко издадени визи са Пожешко-Славонска (639), Вировитичко-Подравска (936) и Беловарско-Билогорска (1309). На национално ниво най-голямо издаване на нови разрешителни е регистрирано през януари 2025 г. В Загреб са издадени 18 724 нови разрешения и 21 033 за продължаване на вече издадени визи. Най-малко визи са издадени през август – 2084.

Що се отнася до националния произход на чуждестранните работници, най-много разрешения са издадени на граждани на Босна и Херцеговина (30 188), Непал (29 579), Сърбия (23 145), Филипините (16 195), Индия (14 500), Северна Македония (11 384) и Косово (5860). Следват Узбекистан, Египет, Бангладеш и други.

Данните показват, че продълженията на вече издадени визи са повече от новите разрешения, а тенденцията на сезонен ръст при туристическия сектор влияе върху временното увеличение на визите в определени региони, съобщи БТА

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com