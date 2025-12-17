Голяма класация посочи автомобил номер едно

Японските автомобилни марки отново демонстрират водещи позиции в класацията за надеждност, публикувана от американската организация Consumer Reports. Toyota зае първо място с 66 точки, следвана от Subaru (63) и Lexus (60). Топ пет допълват Honda (59) и BMW (58).

Според Consumer Reports, високата надеждност на тези производители се дължи на консервативен инженеринг, постепенни актуализации на моделите и ограничено използване на сложни технологии. Обратно, марки като Jeep (28), Ram (26) и Rivian (24), които активно внедряват нови платформи и технологии, се оказват на дъното на класацията.

Mazda отбелязва спад с осем позиции заради проблеми при новите модели CX-70 и CX-90, особено в хибридните версии. Класическите хибриди без външно зареждане остават сред най-надеждните автомобили – примери са Toyota Grand Highlander Hybrid, Honda CR-V Hybrid, Lexus NX Hybrid и Subaru Forester Hybrid.

Изцяло електрическите и plug-in хибридите често попадат на дъното на класацията поради проблеми с електрониката, софтуера и системите за зареждане. Tesla показа значителен напредък, изкачвайки се с осем позиции до девето място с 50 точки. Най-надеждни се оказаха Model 3 и Model Y, докато Model S, Model X и Cybertruck останаха под средното ниво.

Проучването анализира около 380 хиляди автомобила (моделни години 2000–2025) и част от 2026 г., като се оценяват оплаквания на собствениците и статистика за 20 потенциални проблемни области – от качество на изработка и мултимедийни системи до двигатели, трансмисии и електроника, съобщи БЛИЦ

