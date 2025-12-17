Дизайнът, който подлудява богаташите

В Дубай се задава един от най-амбициозните проекти в сегмента на луксозните „брандирани резиденции“ – Mercedes-Benz Places. Жилищният комплекс има за цел да пренесе отличителните черти на марката Mercedes-Benz в ежедневието на обитателите – от изискан дизайн и технологични иновации до високото усещане за премиум качество, което е характерно за автомобилите ѝ.

Проектът се реализира в партньорство с утвърдения строителен предприемач Binghatti, който има богат опит в съвместни инициативи с автомобилни и луксозни марки. Новият комплекс обещава не само луксозно жилищно пространство, но и интегриране на премиум философията на Mercedes-Benz в градската среда, съчетавайки комфорт, функционалност и иновативен подход, съобщи БЛИЦ

