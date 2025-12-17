Най-бляскавата Коледа, напук на ниския стандарт

Лисабон се готви за Коледа с магична атмосфера – светещи гирлянди, богато украсени елхи, греяно вино, горещ шоколад и красиво опаковани подаръци. В центъра на града са разположени два коледни базара с лакомства, традиционни напитки и сувенири, а виенското колело предлага панорамна гледка над празничния Лисабон.

Туризмът остава основен фактор за икономическия растеж на Португалия. Според Жорже Пайш, заместник-председател на Асоциацията на португалските индустриалци, секторът формира около 30% от националния доход, което създава сериозна зависимост. Пайш подчертава необходимостта страната да се диверсифицира, развивайки и други индустриални сектори, и изрази надежда, че приемането на еврото от България ще улесни двустранните инвестиции.

Мануел Карвальо да Силва, експерт и бивш генерален секретар на Генералната конфедерация на работниците, отбелязва, че туризмът донесе значителен растеж и чуждестранни инвестиции, но възнагражденията в сектора остават ниски, а зависимостта от туризма не подпомага качеството на живот на португалците.

Еврото улесни търговията и инвестициите, позволи лесно сравняване на цените на продукти и услуги с други държави и откри нови възможности за младите хора чрез мобилност и образование. Въпреки това страната продължава да се сблъсква с проблеми като нарастващи цени на жилищата, застаряване на населението, нужда от трудови реформи и затягане на условията за придобиване на гражданство.

Португалия вече има опит в справянето с икономически предизвикателства – преходът към еврото включваше двугодишен период на подготовка и адаптация на компаниите, което подобри конкурентоспособността и отвори нови хоризонти за икономическо и социално развитие, съобщи БТА

