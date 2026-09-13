Малка Богородица е! Дава се милостиня, за да сте в благодат
Почитаме Рождеството на света Дева Мария
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Почитаме Рождеството на света Дева Мария
Музикалните вечери край язовир „Копринка“ приключиха, но празничната програма ще продължи с редица културни събития
Днес Църквата почита отсичането на главата на Йоан Кръстител, а народният календар нарича 29 август един от най-опасните дни в годината
Тази година събитията ще продължат до 6 септември
И пощите, и банките ще започнат изплащането преди празничните дни заради новите правила
Сцена язовир "Копринка"
На почит днес са конете
Народните вярвания са доста на този ден
Вечерта започва Опелото на Божията Майка в навечерието на Голяма Богородица
Няма по-голям от Йоан между човеците, каза Спасителят Исус Христос
Възможни са затруднения при закупуването им
Камионите над 12 тона ще бъдат спирани по ключови магистрали, а около 490 000 коли се очаква да напуснат София
АПИ предупреждава за стотици хиляди автомобили по магистралите и въвежда мерки срещу блокиране на движението
Най-силен натиск се очаква по "Тракия", "Струма" и "Хемус", а шофьорите ще могат да следят движението в реално време
По изчисления на АИКБ всеки допълнителен почивен ден струва на бизнеса между 90 и 120 милиона евро
Държавата удря рамо извънредни мерки и контрол
Трафикът отново най-голям по "Тракия", "Хемус" и "Струма"
Предупреждава, че проблемът не е в празника, а в навиците след него
Лекарите предупреждават за недостиг на кръв и настояват даряването да стане навик
Движението е без напрежение на всички пунктове, Дунав мост работи в двете посоки