Празнуваме Йоан Кръстител и Еньовден: Днес слънцето играе и билките лекуват

На 24 юни България отбелязва един от най-мистичните и обичани народни празници – Еньовден. Денят съвпада с празника на рождението на Свети Йоан Кръстител, поради което християнските традиции и старите народни вярвания от векове се преплитат в едно.

Свети Йоан Кръстител – гласът, който подготви пътя на Спасителя

На 24 юни Православната църква чества Рождеството на Свети Йоан Кръстител – единствения светец, освен Пресвета Богородица, чиято рождена дата се отбелязва тържествено в църковния календар.

Свети Йоан заема особено място в историята на спасението. Още преди раждането му Бог определя неговата мисия – да бъде Предтеча на Христос и да подготви човешките сърца за идването на Месията. Неговото рождение е плод на Божие чудо, защото родителите му – свещеникът Захария и праведната Елисавета – били в напреднала възраст и дълго време нямали деца.

Още от младостта си Йоан избира живот на молитва, пост и духовен подвиг в пустинята. Облечен в дреха от камилска козина и препасан с кожен пояс, той се хранил с див мед и акриди. Неговият строг живот се превърнал в свидетелство за пълно посвещение на Бога.

Основното послание на Свети Йоан било покаянието. Той призовавал хората да очистят душите си и да се обърнат към Бога с думите: „Покайте се, защото се приближи Царството небесно“. Хиляди идвали при него край река Йордан, за да чуят проповедта му и да приемат кръщение за опрощение на греховете.

Най-великото събитие в неговото служение е Кръщението на Господ Иисус Христос в река Йордан. Именно тогава Йоан става свидетел на явяването на Светата Троица – Синът се кръщава във водите, Светият Дух слиза във вид на гълъб, а гласът на Отца се чува от небесата. Затова Църквата го нарича Кръстител и Предтеча Господен.

Денят, в който слънцето „играе“

Най-популярното поверие гласи, че на изгрев слънцето „играе“, „трепти“ и променя цветовете си. Хората ставали още преди разсъмване, за да посрещнат първите слънчеви лъчи.

Смятало се, че който успее да види това вълшебно явление, ще бъде здрав, щастлив и закрилян от болести през цялата година.

Според стар обичай човек трябва да се обърне към изгряващото слънце и след това да погледне сянката си през рамо. Ако сянката е цяла, това предвещава добро здраве и дълголетие. Ако е непълна, според вярванията годината може да донесе изпитания.

Росата, която носи здраве

Еньовден е свързан и с магическата сила на водата. Според народните вярвания преди да поеме по своя път към зимата, слънцето се „окъпва“ във всички извори, реки и кладенци и им предава лечебна енергия.

Затова още по изгрев хората се умивали в течаща вода или се търкаляли в росните поляни. Вярвало се, че еньовската роса лекува, носи красота, младост и предпазва от болести.

В някои краища на България момите събирали росата в бели кърпи и с нея измивали лицата си за здраве и хубост.

Магията на 77 и половина билки

Еньовден е известен още като празника на билкарите.

Според традицията именно тогава лечебните растения имат най-голяма сила. Народното поверие разказва, че на този ден трябва да се наберат „77 и половина билки“ – за всички познати болести и за още една „болест без име“, за която лек все още не е открит.

Сред най-почитаните растения е еньовчето, откъдето идва и името на празника. Смятало се, че то притежава особена сила да лекува и да пази дома от зло.

Еньовските венци и наричанията за здраве

След събирането на билките жените изработвали специални китки и венци, които връзвали с червен конец против уроки.

В много български села се правели толкова китки, колкото са членовете на семейството. Всяка китка била наричана на определен човек и оставяна навън през нощта.

На следващата сутрин по състоянието на билките се гадаело за здравето, късмета и благополучието на всеки член на дома.

Друг красив обичай е изплитането на голям еньовски венец от билки, треви и полски цветя. Всички жители на селото преминавали под него за здраве, плодородие и защита през годината.

Специалната еньовска питка

На празничната трапеза задължително присъства специална еньовска питка.

Според старите обичаи брашното се разбърква със зелена клонка, а вместо обикновена вода се използва отвара от седем различни билки. Така хлябът символично събира силата на природата и благословията на слънцето.

Празник между езичеството и християнството

Еньовден е сред най-древните български празници. Смята се, че корените му водят началото си от древните слънчеви култове, съществували по нашите земи още преди приемането на християнството.

Затова и до днес празникът съчетава християнската почит към Свети Йоан Кръстител с богат свят от народни вярвания, гадания и ритуали за здраве.

И макар вековете да са променили начина на живот, Еньовден продължава да напомня за връзката на човека с природата, слънцето и лечебната сила на българските билки.

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