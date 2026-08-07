Германски промишлен гигант отново позлатява наш град

Медният гигант „Аурубис“ набира скорост, а един от големите печеливши от възхода му е българският Пирдоп. Германската металургична група увеличи оперативната си печалба преди данъци с 31% до 374 млн. евро за първите девет месеца на финансовата 2025/2026 г., докато българският й завод навлиза в решаващата фаза на най-голямото си разширение от близо две десетилетия. Инвестицията в Пирдоп е за 120 млн. евро и трябва да вдигне капацитета за рафинирана мед с около 50% до 340 000 тона годишно. Така успехът на международната група се превръща в реален икономически коз за града и цялото Средногорие.

Пирдоп става още по-важен за „Аурубис“

Заводът край Пирдоп и Златица е сред ключовите производствени центрове на групата и един от най-големите индустриални комплекси в България. Именно тук се произвежда рафинираната мед с чистота 99,99%, регистрирана на Лондонската метална борса под марката Pirdop.

Разширението на рафинерията вече е в напреднал етап и поетапното въвеждане на новите мощности започва. След окончателното им пускане заводът ще може да произвежда около 340 000 тона рафинирана мед годишно - с приблизително 50% повече от досегашния капацитет. „Аурубис“ очаква само този проект да носи допълнителен годишен принос към оперативната печалба от около 30 млн. евро.

Това е най-голямата единична инвестиция в предприятието след придобиването му през 2008 г. и част от значително по-голяма инвестиционна програма за българското производство. Компанията изпълнява проекти за над 400 млн. евро до 2027 г., включително модернизация на производството, енергийна ефективност и разширяване на собствените соларни мощности.

Голямата печалба стига и до града

Икономическата тежест на завода далеч не приключва зад оградата му. По данни на компанията „Аурубис България“ осигурява над 1000 директни работни места и още около 2500 косвени работни места по веригата от доставчици и подизпълнители. Дружеството се определя и като най-големия индустриален данъкоплатец в България, а през 2022 г. е формирало 7,5% от целия български износ.

Само през март „Аурубис България“ договори още 563 000 евро директна подкрепа за община Пирдоп до есента на 2027 г. Парите са предназначени за училища и детски градини, здравеопазване, спорт, култура и социални дейности, както и за енергийна ефективност на Медицинския център, обновяване на спортната зала „Иван Минкин“, разширяване на видеонаблюдението и ремонт на хижа „Паскал“.

Така растежът на една от най-големите компании в България има много конкретно местно измерение - повече производство, инвестиции и заетост, но и средства, които остават непосредствено в Пирдоп и подобряват градската среда.

Силното тримесечие дава още гориво

За цялата група третото тримесечие също е изключително силно. Оперативната печалба преди данъци достига 149 млн. евро само за периода април-юни срещу 57 млн. евро година по-рано и 121 млн. евро през предходното тримесечие. За деветмесечието оперативната EBITDA нараства до 570 млн. евро при 462 млн. евро година по-рано.

В основата на скока са високата натовареност на производствените мощности, поскъпването на металите и особено на благородните метали, по-добрите приходи от сярна киселина и резултатите от преработката на рециклирани суровини. Още през май групата повиши прогнозата си за цялата финансова година до оперативна печалба преди данъци между 425 и 525 млн. евро и възвръщаемост на капитала между 10 и 12%.

Българският завод става стратегически за Европа

Залогът в Пирдоп е по-голям и от резултатите за едно тримесечие. Медта е критична суровина за електрификацията, възобновяемата енергия, центровете за данни, изкуствения интелект и отбранителната индустрия, а Европейската инвестиционна банка посочва българското разширение като проект, който укрепва европейските доставки на стратегически суровини. Банката подчертава, че инвестицията ще подкрепи българската икономика, ще увеличи износа и ще създаде допълнителна заетост.