Забравено летище до София се позлатява

Бившето военно летище в Доброславци, което повече от четвърт век не се използва активно, е на път да се превърне в един от най-мащабните високотехнологични проекти в България. Правителството даде старт на изграждането на космически и отбранителен развоен център и индустриален парк, който трябва да привлече инвестиции, научни разработки и производства с висока добавена стойност. Амбицията е районът край София да стане притегателен център за космическата индустрия, отбранителните технологии и иновациите, като същевременно бъдат открити нови висококвалифицирани работни места.

Правителството даде зелена светлина

Премиерът Румен Радев посети терена, на който ще бъде изграден бъдещият космически и технологичен център, заедно със заместник министър-председателите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Ден по-рано Министерският съвет одобри проекта на Меморандум за разбирателство между правителството на България и „СТАРБЕЙС ЮРЪП“ ЕООД за реализацията на приоритетния инвестиционен проект „Високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център - Доброславци“.

„От днес отваряме вратите за иновативни български компании, иновативни български бизнес лидери, които имат смели амбиции, смели визии и най-вече доказан международен успех в областта на иновативните индустрии“, заяви министър-председателят.

Проектът предвижда развитието на високотехнологична индустриална зона с фокус върху космическите технологии, научноизследователската и развойната дейност. Целта е да бъдат насърчени инвестициите, технологичният трансфер, иновациите и създаването на висококвалифицирани работни места в България.

От пустеещо летище към индустриите на бъдещето

Румен Радев припомни, че летище Доброславци е преустановило активна летателна дейност преди около 25 години. По думите му още през 2023 г., по време на служебното правителство с министър-председател Гълъб Донев, е било взето стратегическото решение за обособяването на икономическа зона „Доброславци“ с цел привличане на инвестиции във високите технологии и развитието на иновативни индустрии.

С реализацията на проекта започва изграждането на високотехнологичен индустриален парк чрез публично-частно партньорство с фокус върху космическите технологии, отбранителната индустрия и индустриите на бъдещето. Предвижда се пистата на летището да бъде ремонтирана и удължена, като същевременно ще запази функционалността си и ще продължи да се използва като база за подготовка на Националната служба за охрана.

Според министър-председателя проектът ще даде силен тласък за развитието на общините в региона и ще създаде нови възможности за инвестиции, научни изследвания и високотехнологични производства.

EnduroSat чертае европейски мащаб

Основателят на EnduroSat Райчо Райчев заяви, че амбицията е в Доброславци да бъде изграден един от най-големите космически и отбранителни развойни центрове в Европа. „Проектът е много сложен и голям. Амбицията ни е да направим тук цялостен център за сглобяване, тестове и квалификация на новите поколения сателити, както и развоен и образователен кампус“, посочи Райчев.

По думите му комплексът ще обедини на едно място научноизследователска дейност, инженерни разработки, производство и обучение на бъдещи специалисти, което ще позволи създаването на цялостен цикъл за разработване на космически технологии в България. Според него именно подобни центрове са в основата на развитието на съвременната космическа индустрия и могат да превърнат страната ни в разпознаваем партньор на европейския и световния пазар.

България иска да създава, а не само да използва технологии

Премиерът съобщи още, че предстои изграждането на Национален център за наблюдение, координация и управление чрез данни от Космоса. По думите му той ще даде възможност на българската държава да управлява по-ефективно редица процеси в различни обществени и икономически сфери чрез използването на сателитни данни.

„Това, което се случва тук, е събирателен образ на икономическата политика на правителството - инвестиции в икономиката на знанието, във високотехнологични производства, в научни изследвания и развойна дейност. Тук ще има развитие и за отбранителната индустрия. Надявам се точно по този начин да превърнем България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава“, заяви Румен Радев.

Министър-председателят отбеляза още, че успехът на проекта няма да се измерва единствено с размера на инвестициите и броя на новите работни места. Според него далеч по-важно е България да създаде условия талантливите млади хора да останат в страната и да намерят реализация именно в най-модерните индустрии.

Амбицията е европейски космически лидер

Основателят на EnduroSat Райчо Райчев заяви, че целта е в Доброславци да бъде изграден един от най-големите космически и отбранителни развойни центрове в Европа.

„Проектът е много сложен и голям. Амбицията ни е да направим тук цялостен център за сглобяване, тестове и квалификация на новите поколения сателити, както и развоен и образователен кампус“, посочи Райчев.

По думите му бъдещият комплекс няма да бъде само производствена база, а място, където ще се разработват нови технологии, ще се обучават инженери и ще се създават продукти с висока добавена стойност за международния пазар. Именно подобна комбинация между наука, образование и производство според него може да превърне България в разпознаваем участник в европейската космическа индустрия.

Нов живот за Доброславци

Кметът на Нови Искър Владислав Владимиров приветства началото на проекта и подчерта значението му за развитието на района.

„Всичко, което се случва в момента, ще доведе до благоприятно развитие за района, до нови работни места и ще вдъхне нов живот на едно пространство, което беше оставено да се саморазрушава“, заяви Владимиров.

Той благодари на правителството и на премиера Румен Радев за реализацията на инициативата, като подчерта, че тя е изключително важна не само за Доброславци, а за целия регион около столицата.

Проектът идва в момент, когато българските компании в космическия сектор все по-успешно се утвърждават на международните пазари със собствени разработки на сателити, космическа електроника и технологии за наблюдение на Земята. Очакванията са новият център да даде още по-силен тласък на тази индустрия и да превърне Доброславци в една от най-разпознаваемите високотехнологични зони в България.