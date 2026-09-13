Забравено летище до София се позлатява
Доброславци тръгва към космическа индустрия, научни разработки и високотехнологични производства
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Доброславци тръгва към космическа индустрия, научни разработки и високотехнологични производства
Военния министър Николай Ненчев е разписал прехвърлянето на военни имоти с отпаднала необходимост на община Хасково. Сред тях е и някогашното летище У...
Поне 20 млн. лв. ще превърнат бившето военно летище в гражданско