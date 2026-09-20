Григорова взриви ефира за „Петрохан“! Посече Васил Терзиев

„Петрохан“ вече не е просто име на място, а символ на разпада на държавността. С тези тежки думи общинският съветник в София Ваня Григорова коментира случая пред БНТ. Според нея основната картина е била ясна още от началото, а институциите са допуснали неправителствени структури да заемат функции, които по принцип принадлежат на държавата. Григорова отправи остри въпроси и към кмета на София Васил Терзиев за контактите и финансовата му подкрепа към хора от кръга около Ивайло Калушев.

От самото начало беше ясно

„От самото начало беше ясно каква е ситуацията в „Петрохан“. В главите на редовото жълтопаветие продължава да се намира смисъл да се защитава Калушев“, заяви Григорова.

Тя припомни, че още по време на служебния кабинет институциите са заявявали, че няма данни за намеса на външни лица в смъртта на шестимата. Последните експертизи, представени от прокуратурата и МВР, също сочат, че разследващите не са открили доказателства за външна намеса при смъртните случаи край хижа „Петрохан“ и под връх Околчица.

Григорова защити и криминалния психолог Росен Йорданов, който беше остро критикуван за поведението си към близки на загиналите по време на публичното представяне на експертизите.

„Може би Росен Йорданов е реагирал непремерено срещу роднините. Но може би е крайно възмутен от това, което е видял“, каза тя.

По думите й човек, който е прегледал целия събран материал, трудно може да остане безразличен, когато срещу него стоят хора, които продължават да представят Калушев като „духовно извисен“.

Самият Йорданов съобщи пред БНТ, че експертният екип е работил шест месеца върху огромен обем материали по случая.

Петрохан се превърна в символ на прехода

Най-тежката част от коментара на Григорова беше насочена към ролята на държавата. „Най-тежкото е, че Петрохан от чисто географско понятие се превърна в символ на прехода. Там се вижда разпадът на държавността. Институции се заменят от НПО-та“, заяви тя.

Григорова постави въпроса и за отношенията между хората около Калушев и държавни структури. По-рано през годината вътрешна проверка на МВР установи контакти между Васил Терзиев и ръководството на Гранична полиция във връзка с доброволците около хижа „Петрохан“. Самият Терзиев публично е потвърждавал, че е познавал част от хората от групата и че е предоставял средства за тяхна дейност.

„Терзиев се обаждал на Гранична полиция да работят с НПО-то на Калушев“, заяви Григорова.

Тя насочи вниманието и към образованието на децата, свързвани с групата. „Образованието се замества от псевдо-частни училища и няма проблем да не ходят на училище“, каза общинският съветник.

Прокуратурата вече съобщи, че се разследват действия и бездействия на служители в частното училище, в което е бил записан непълнолетният, намерен мъртъв в кемпера под връх Околчица.

Тежки въпроси към Васил Терзиев

Григорова заяви още, че кметът на София е посещавал мястото неведнъж и според нея трудно може да се допусне, че не е забелязал нищо тревожно.

„Трудно мога да си представя, че г-н Терзиев не е разбрал какво се случва. Там е имало деца, отглеждани от възрастни мъже без никаква връзка с родител месеци и години наред“, заяви тя. Това е твърдение на Григорова, а не установен от съда факт.

Самият Терзиев е заявявал, че е посещавал хижата и че е дарил около 70-80 хил. евро за електрически мотори, които според него са били предназначени за дейността на групата.

Григорова подчерта, че всеки има право да разполага със собствените си средства, но според нея именно големите финансови потоци поставят допълнителни въпроси.

„За собствените му пари - той има право да дарява колкото си поиска. Няма как обаче да не обърна внимание - такива хора с много пари трябва да бъдат облагани добре, както се прави в цяла Европа. Защото в случая едни пари се харчат за перверзия“, заяви тя.

Прокуратурата вече води отделно разследване на финансовите операции около неправителствената организация, стопанисвала хижа „Петрохан“. Проверяват се произходът и движението на средства, както и имущество, придобито с тях.

Президентската кампания

Ваня Григорова засегна и предстоящите президентски избори, като коментира част от имената, които вече присъстват в публичния дебат, както и атаките между политическите лагери. Тя разкритикува начина, по който някои кандидати водят предкампанията, и заяви, че според нея политическото състезание трябва да бъде съсредоточено върху сериозни държавнически теми, а не върху показни акции и лични компромати.

Основният й акцент обаче остана „Петрохан“. Според Григорова случаят е излязъл далеч отвъд въпроса как са загинали шестима души и вече поставя много по-голям проблем - как държавни институции са допуснали години наред около една частна структура да съществуват толкова много неясноти за дейността, финансирането, децата и отношенията й с публичната власт.