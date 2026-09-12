Не прожекторите и камерите му, само легналите полицаи ще ги укротят
Нека не измисляме топлата вода, а вземем пример от САЩ и Европа
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Нека не измисляме топлата вода, а вземем пример от САЩ и Европа
Кметът на столицата обяви, че България може да организира грандиозен конкурс след историческия триумф на Дара
СОС го подкрепи
Кметът на София Васил Терзиев доказа извън всякакво съмнение, че не може да изпълнява функциите си като градоначалник на нашата столица. След като в н...
Доклад до СОС предлага 25% намаление през 2026 г.
Пешеходната зона около църквата „Ал Невски“ започва от утре
Йорданка Фандъкова от днес и кметът на София, който се е задържал най-дълго на този пост.
Еврошампионката по фехтовка е новото лице на "София - европейска столица на спорта"
За приоритети той определи изграждането на система за контрол на публичните средства и развитието на културата
Манолова дърпа струната на изгубената справедливост, Фандъкова отговаря с видими резултати
Сайтовете се надцакват с прогнози
„На пари не разчитам, а на приятели и на тяхната доброволна подкрепа"
Кметът на София е против разширяване на съоражението
Лидерът на БСП-София Калоян Паргов заведе австрийски инвеститори на среща с кмета на София Йорданка Фандъкова. В кабинета й те обсъдиха възможността з...
София. През следващата седмица започва изграждането на нови четири детски градини в столицата, заяви кметът на София Йорданка Фандъкова по време на пр...
София. "Категорично ще се противопоставя на каквото и да е увеличение на цената на парното", каза в предаването "Здравей, България" на Нова телевизия...