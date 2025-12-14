Компенсация за кризата! „Люлин“ настоява за по-ниска такса смет

Намаляване с 25% на таксата за битови отпадъци за жителите на столичния район „Люлин“ през 2026 г. предлага районният кмет Георги Тодоров. Идеята е внесена в доклад до Столичния общински съвет, а Тодоров я обяви публично във Фейсбук като форма на компенсация заради продължилата с месеци криза със сметосъбирането.

По думите му през изминалите близо три месеца услугата по извозване на отпадъците в района е била на критичен минимум. Затова, според него, е честно и отговорно гражданите да бъдат компенсирани за неизпълнението на дейността. Кметът определя предложението като жест на ангажираност и разбиране към проблема и призовава общинските съветници, независимо от политическата им принадлежност, да го подкрепят.

На фона на кризата вчера кметът на София Васил Терзиев се включи в доброволческа акция по почистване в „Люлин“. Георги Тодоров не участва в инициативата и коментира отсъствието си с думите, че Терзиев „по принцип отсъства, когато има нещо за вършене“, с което напрежението между двамата кметове допълнително се изостри.

Според информацията на столичния кмет през седмицата в района отпадъците са извозвани от 10–11 камиона дневно, а през почивните дни – от 7-8. Очаква се в началото на януари да бъде осигурена цялата необходима техника, за да се нормализира сметосъбирането в „Люлин“.

