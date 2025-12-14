Операция „Кайрос“ започна край Ахтопол

Тази сутрин започна операцията по възстановяване на системите на танкера „Кайрос“, необходима за вдигането на котвата и последващото му преместване на безопасно място. За подаването на енергия от специализиран генератор на „Морска администрация“ в операцията са ангажирани 16 души, като в действията участват и екипи на „Гранична полиция“ и „Фронтекс“.

Корабът стои на котва повече от седмица на разстояние от близо една морска миля от брега на Ахтопол, което наложи спешни действия от страна на институциите. Правителството вече одобри решение на подпис за осигуряване на 1,2 млн. лева, необходими за реализацията на операцията.

За извеждането на плавателния съд ще бъдат използвани три влекача и мощен генератор, който ще осигури електрозахранване за задействане на хидравличните системи и повдигане на котвата, преди „Кайрос“ да бъде изведен от рисковата зона.

