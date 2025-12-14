МВнР с първи данни след стрелбата в Сидни. Има ли пострадали българи

Няма данни за ранени или пострадали български граждани при стрелбата на плажа Бонди в австралийския град Сидни. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) в страницата си във Фейсбук.

Припомняме, че най-малко 12 души загинаха, а 30 баха ранени при стрелба на плажа Бонди в Сидни, открита по време на събитие по повод отбелязването на еврейския празник Ханука.



Нападението е било насочено срещу еврейската общност в Сидни в първия ден от Ханука и че разследването около инцидента е сложно и едва сега започва.





Полицията в Нов Южен Уелс, която определи нападението като терористичен акт, съобщи, че двама души са задържани, а Ей Би Си съобщи, че един от най-малко двама въоръжени мъже е сред загиналите.





Посолството на България в Канбера следи развитието на ситуацията и е в постоянен контакт с местните власти, допълниха от министерството.

При необходимост от съдействие, българските граждани в региона могат да се обръщат към дипломатическото ни представителство в Канбера, пишат още от МВнР.



Министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев каза за нападението в Сидни, че "този ужасен акт на насилие срещу еврейската общност трябва да бъде категорично осъден".





"Дълбоко съм шокиран от потресаващите кадри от стрелбата по време на празненствата по случай Ханука на плажа Бонди в Австралия. Моите мисли са с всички засегнати и техните семейства", написа в социалната мрежа Екс Георгиев.

