Приятна изненада от времето. Настъпва до часове

Сутринта започва с облаци и мъгла, но след обяд времето ще бъде слънчево.

В събота на много места в равнините и котловините ще се задържи облачно и мъгливо, като около и след обяд видимостта временно ще се подобрява, а облачността ще се разкъса.

Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, по Черноморието до 6°, а максималните – между 6° и 11°, малко по-ниски в районите с трайна мъгла. В София минималната температура ще бъде около 0°, максималната – около 7°.

В планините ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 6°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще има временни увеличения на облачността, по-значителни преди обяд. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

