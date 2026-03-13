Парламентът решава за удължаването на бюджета за 2026 година

Парламентът се очаква да разгледа промените в т.нар. удължителен закон за държавния бюджет, който трябва да гарантира нормалното функциониране на държавата до приемането на новия бюджет за 2026 година. Предложените изменения вече получиха подкрепа в парламентарната комисия по бюджет и финанси. Целта им е да се удължи действието на действащия механизъм за събиране на приходи и извършване на разходи, докато бъдат приети основните финансови закони на държавата.

Удължаване на действието на бюджета

С предложените промени се предвижда действието на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 година да бъде удължено до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., както и на бюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса.

Това се прави в изпълнение на чл. 87, ал. 4 от Закона за публичните финанси. В сегашния си вид удължителният бюджет действа до края на март, което налага парламентът да вземе решение за неговото продължаване.

Предложението на бюджетната комисия

Председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Делян Добрев от ГЕРБ-СДС вече коментира възможния график за приемането на промените. Според него законопроектът може да бъде разгледан първо в бюджетната комисия, а след това парламентът да проведе процедура, при която текстовете да бъдат приети на две четения.

Идеята е законът да бъде окончателно приет до края на следващата седмица, няколко дни преди официалния старт на предизборната кампания. По думите на Добрев това ще даде възможност на служебния кабинет да продължи да функционира нормално.

Позициите на политическите сили

По време на заседанието на бюджетната комисия Йордан Цонев от ДПС-Ново начало заяви, че парламентарната група ще подкрепи законопроекта. Той обаче уточни, че между първо и второ четене ще бъдат внесени допълнителни предложения, които да отразят исканията на общините и да включат други мерки.

Според него именно поради тази причина законът не бива да бъде приеман на две четения в рамките на едно заседание, а трябва да се даде време за обсъждане и предложения.

От ПП-ДБ Асен Василев заяви, че парламентарната група също ще подкрепи предложените промени.

Цончо Ганев от "Възраждане" обяви, че неговата парламентарна група няма да подкрепи законопроекта.

Атанас Атанасов от БСП-Обединена левица посочи, че формацията ще подкрепи удължаването на бюджета, но изрази притеснение, че в текстовете липсват достатъчни мерки в подкрепа на най-уязвимите групи в обществото.

Други законопроекти в дневния ред

В програмата на парламента е включено и първо четене на промени в Закона за железопътния транспорт. С тях се предлага Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“ да бъде определена като регистриращ орган в железопътния сектор.

Според проекта агенцията ще поддържа регистър на разрешенията за въвеждане в експлоатация на стационарни подсистеми, както и регистър на разрешенията за пускане на пазара на железопътни превозни средства, които се използват в инфраструктурата на България. Сред основните цели на законопроекта е подобряване на услугите за железопътен превоз на пътници в рамките на Европейския съюз.

Предстои и парламентарен контрол

В рамките на редовния парламентарен контрол депутатите ще изслушат няколко служебни министри. Очаква се в пленарната зала да отговарят на въпроси министрите Трайчо Трайков, Емил Дечев, Атанас Запрянов, Найден Тодоров и Юлиян Попов.

