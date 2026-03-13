Политика

Парламентът решава за удължаването на бюджета за 2026 година

Депутатите обсъждат закона, който трябва да осигури работа на държавата до приемането на новия бюджет

Парламентът решава за удължаването на бюджета за 2026 година
Снимка: БТА
13 мар 26 | 7:17
245
Иван Ангелов

Парламентът се очаква да разгледа промените в т.нар. удължителен закон за държавния бюджет, който трябва да гарантира нормалното функциониране на държавата до приемането на новия бюджет за 2026 година. Предложените изменения вече получиха подкрепа в парламентарната комисия по бюджет и финанси. Целта им е да се удължи действието на действащия механизъм за събиране на приходи и извършване на разходи, докато бъдат приети основните финансови закони на държавата.

Удължаване на действието на бюджета

С предложените промени се предвижда действието на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 година да бъде удължено до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., както и на бюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса.

Това се прави в изпълнение на чл. 87, ал. 4 от Закона за публичните финанси. В сегашния си вид удължителният бюджет действа до края на март, което налага парламентът да вземе решение за неговото продължаване.

Предложението на бюджетната комисия

Председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Делян Добрев от ГЕРБ-СДС вече коментира възможния график за приемането на промените. Според него законопроектът може да бъде разгледан първо в бюджетната комисия, а след това парламентът да проведе процедура, при която текстовете да бъдат приети на две четения.

Идеята е законът да бъде окончателно приет до края на следващата седмица, няколко дни преди официалния старт на предизборната кампания. По думите на Добрев това ще даде възможност на служебния кабинет да продължи да функционира нормално.

Позициите на политическите сили

По време на заседанието на бюджетната комисия Йордан Цонев от ДПС-Ново начало заяви, че парламентарната група ще подкрепи законопроекта. Той обаче уточни, че между първо и второ четене ще бъдат внесени допълнителни предложения, които да отразят исканията на общините и да включат други мерки.

Според него именно поради тази причина законът не бива да бъде приеман на две четения в рамките на едно заседание, а трябва да се даде време за обсъждане и предложения.

От ПП-ДБ Асен Василев заяви, че парламентарната група също ще подкрепи предложените промени.

Цончо Ганев от "Възраждане" обяви, че неговата парламентарна група няма да подкрепи законопроекта.

Атанас Атанасов от БСП-Обединена левица посочи, че формацията ще подкрепи удължаването на бюджета, но изрази притеснение, че в текстовете липсват достатъчни мерки в подкрепа на най-уязвимите групи в обществото.

Други законопроекти в дневния ред

В програмата на парламента е включено и първо четене на промени в Закона за железопътния транспорт. С тях се предлага Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“ да бъде определена като регистриращ орган в железопътния сектор.

Според проекта агенцията ще поддържа регистър на разрешенията за въвеждане в експлоатация на стационарни подсистеми, както и регистър на разрешенията за пускане на пазара на железопътни превозни средства, които се използват в инфраструктурата на България. Сред основните цели на законопроекта е подобряване на услугите за железопътен превоз на пътници в рамките на Европейския съюз.

Предстои и парламентарен контрол

В рамките на редовния парламентарен контрол депутатите ще изслушат няколко служебни министри. Очаква се в пленарната зала да отговарят на въпроси министрите Трайчо Трайков, Емил Дечев, Атанас Запрянов, Найден Тодоров и Юлиян Попов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема Парламент
Още от Политика
Коментирай
4 Коментара
НЕ са ЗАКОННИ ДЕПУТАТИТЕ
преди 30 минути

ДА СЕ БЛОКИРА .БОНУС 10% терористи следят 100% от депутатите като НЕЗАКОННИ доказани проверени престъпници всички КОРУМПИРАНи. ИМАТ видео доказателства за всички. В МОмента ограбват жестоко стотици милиарди от народа .ДОговорите са подписани от наркоманизирани начело с Желязков, ТОмислав Дончев,Петкова, Борисов ,Жечо станков, мудров, караджов НЕЗАКОННО ПОДставени като министри след нагли изборни манипулации и фалшификации. ДА СЕ БЛОКИРАТ Всички СТРОЕЖИ и Всички проекти вкл ВЕРТИКАЛЕН ГАЗОВ КОРИДОР ограбват милиарди $ за НЕЗАКОНЕН ОБЕКТ. ДИВЕРСИЯ АЕЦ КОЗЛОДУЙ ограбват над 30 000 000 000 $ в съучастие с УЕСТИНГХАУС,ХЮНДАЙ И ГЛАВБУЛГАРСТРОЙ.

Откажи
НЕ СА ЗАКОННИ ДЕпутатите
преди 21 минути

ГОтвят поредно ЖЕСТОКО ОГРАБВАНЕ НА ДЕСЕТКИ МИЛИАРДИ $ по диверсия през министерство на ОТБРАНАТА . Ограбени над 5 000 000 000 @ с лихвите БЕЗ ДА ДОСтавят и една лопата годна за война. Доставиха 8 ЗАБРАНЕНИ НЕГОДНИ ЗА ПОЛЕТИ ф16 / Сега готвят ограбване на поне още 5 000 000 000$ вкл за ЗАБРАНЕНИ ЗА ВНОС ОРЪЖИЯ от САЩ. Ограбиха от народа над 5 000 000 000$ С ЛИХВИТЕ. НАЙ ГОЛЕМИЯ САМОЛЕТОНОСАЧ НА UNITED KINGDOM стувал около 1 000 000 000 $ . Ограбват над 32 000 000 000 за ДИВЕРСИЯ ПВУ МАЙ СА ЩЕЛИ ДА ПОЛУЧАТ И БОНУСИ ОТ НАРКОМАНИ НАЧЕЛО С URSULA VON DER LEYEN.Ограбиха хиляди милиарди евра за терор с SARS CVO19 десетки милиони убити вкл ЛЕКАРИ. НАд 60% от населението на EU NATO COUNTRIES поразени с POST COVID SYNDROM ,after terror with PCR TESTS and vaccines !!2020 - 2023

Откажи
НЕ са законни депутатите
преди 14 минути

100% от депутатите се следят поименно чрез E-gov.bg terror anti BUlgarians since 1st June 2025. Следят ги като ДОКАЗАНИ ПРОВЕРЕНИ ПРЕстЪПНИЦИ КОРУМПИРАНИ НЕЗАКОННИ . ТАКА СЛЕДЯТ 100% от ЦИК и 100% от конституционния съд. Следят ги като жертви на 5G black death and cancer terror with cancer problems ! ТЕст за наркотици веднага на всички депутати ,министри,съдии,прокурори..сегашни и бивши. ПОдписали са РАЗОРЯВАЩИ BUlgaria НЕЗАКОННИ ДОГОВОРИ . Ограбват за БОТАШ ТУРЦИЯ НЕЗАКОННО над 6 000 000 000 $ /Виновните лица начело с РАДЕВ,ГЪЛЪБ ДОНЕВ ,БОРИСОВ още на свобода. ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ И БОРИСОВ зобени с наркотици за ликвидация на цели нации се прочуха с ОГРАБВАНЕ НА НАД 17 000 000 000 ЕВРА /над 20 000 000 000 $ ПРЕЗ ПВО чрез МИНИСТЕРство НА ЕВРОФОНДОВЕТЕ. ДА СЕ Блокират всички военни заводи .Ограбват над 20 000 000 000 $ от народа за ИЗНОС НА ОРЪЖИЯ БЕЗ ПАРИ ЗА Убииците на власт в КИЕВ. ПЪЛНА ЗАБРАНА ЗА ИЗНОС НА ОРЪЖИЯ ЗА УКРАЙНА И РОССИЯ.

Откажи
НЕ са ЗАКОННИ ДЕПУТАТИТЕ
преди 10 минути

ПЪЛНА ЛИКВИДАЦИЯ НА всички министерства и ведомства. Агенции и институти. НЯМА ПАРИ ЗА ЖИВОТ . НАД 1 000 000 семейства нямат доходи за живот. Терористи докладват че са окупирали НАДЕЖНО всички министерства, ведомства, президенството,агенции, Всички са НЕЗАКОННИ. Следят над 400 000 получаващи НЕзАКОННО ЗАПЛАТИ от народа през бюджета вкл във всички министерства,ведомства, агенции,областни управи. Следят ги като доказани проверени престъпници ..

Откажи