Свят

Обрат. Изненадваща новина за жената на Али Хаменей

Оказва се, че тя е жива

12 мар 26 | 19:01
3576
Стандарт Новини

Съпругата на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей е жива, съобщиха днес ирански държавни медии, цитирани от Ройтерс. В официалните съобщения се посочва, че първоначалните данни за нейната смърт не отговарят на истината.

По време на въздушните удари на 28 февруари, при които бе убит Али Хаменей в първия ден на войната, бе съобщено, че дъщеря му, зет му и внучката му също са загинали.

При същата атака пострада и неговият син Моджтаба Хаменей. Впоследствие той бе избран за наследник на баща си и пое поста на върховен лидер на страната.

Автор Стандарт Новини
Коментирай
2 Коментара
Против
преди 2 часа

Смърт на евреина-ЦИОНИСТ !

Откажи
Анти
преди 2 часа

Ами пишете повече за оная обрязан евреин- ЦИОНИСТ ! Нека гори в Ада на Вечната Клада ! Избил десетки хиляди невинни хора, разрушил градовете им ! Трябва да бъде задържан и осъден от съда в Хага за престъпления срещу ЧОВЕЧЕСТВОТО ! Доживотен затвор за тая гадна гадина !

Откажи