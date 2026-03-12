Още знакови спортисти влизат при Радев

Двама изтъкнати наши спортисти влизат в листата на партията на Румен Радев - "Прогресивна България", която се впуска в изборите този април. Плувецът Петър Стойчев става лидер в Смолян, а Ивет Горанова е избрана за водач в Ловеч, научи Lupa.bg.

Роденият в Момчилград 49-годишен Стойчев, който е и бил вече министър на физическото възпитание и спорта в служебното правителство на Марин Райков през 2013-а, е гласен отново за този пост, и ще седне пак в шефското кресло.

Той е и носител е на световната купа по плувен маратон за 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 г. – 11 поредни години!

Стойчев, който е първият и единствен българин, поканен и приет в Международната зала на плувната слава в САЩ, от дълги години стопанисва и столичния басейн "Спартак".

Втори в Смолян ще бъде бизнесменът Стефан Сабрутев, който е родом от Смолян.

Каратеката ни Ивет Горанова - олимпийска шампионка в категория до 55 кг от летните Олимпийски игри през 2020 г. в Токио, повежда листата на Радев в Ловеч.

26-годишната дама, родом от Долна Митрополия, Плевенско, е била предпочетена пред името на Стефан Тихолов - бивш шеф на Общинския съвет в Ловеч, който остава втори.

До последно се е смятало в града край Покрития мост, че именно юристът ще бъде лидер, тъй като местните жители не предпочитали "чужд" човек, имайки предвид отколешната вражда между Плевен и Ловеч.

За Тихолов е било лобирано от страна и на кмета на Троян - Донка Михайлова, но в крайна сметка близки до Радев надделяли с мнение да се заложи на Горанова в "Прогресивна България".

