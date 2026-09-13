Радев даде присъдата на решението на ГЕРБ
Явно времената са се сменили
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Явно времената са се сменили
Скъпите договори вече ще се подписват пред камерите
Запалиха джипа на Теодора Спасова
Премиерът подчерта, че България има дългогодишна традиция на толерантност към различни етноси и религии
Тя и Радев са перфектният тандем за голямото преформатиране в България
Ще има ли подкрепата за президент
Американските похвали към Зеленски и тактическото мълчание на Путин чертаят нов контур на мира
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Премиерът каза за Борисов, черната пантера и "Боташ"
Твърди, че едва след 25 години хората са разбрали значимостта на неговото управление
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Назначени за хора на ключови постове
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С овладяването на галопиращите цени ще са свързани първите решения на кабинета "Радев". Това съобщи днес пред журналисти зам.-председателят на Народно...
Той направи паралел с управлението на Симеон Сакскобургготски
Главсекът каза, че не говорил за оставане на поста с екипа на Радев
Още в средата на май се чака кабинет
Каза кой гласува в България за Русия и проговори за едни 700 милиона
Най-важната задача пред евентуалния нов премиер
Той подчерта, че приема отговорността за нарушението