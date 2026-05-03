Проф. Огнян Герджиков: Румен Радев ще донесе стабилност

Проф. Огнян Герджиков на направи паралел на еуфорията на народа по времето когато Симеон Сакскобургготски дойде на власт и победата на "Прогресивна България" на изборите.

„Много по-добре щеше да бъде да е президент на България. Това му отиваше най-много, защото той сядаше от дясната страна на английската кралица, навсякъде е добре дошъл, докато премиерството изисква оперативна нагласа, каквато той нямаше. Той самият не искаше да става премиер”, спомня си той по отношение на Сакскобургготски.

„Има нещо общо с появата на Румен Радев на политическия терен, защото се показва един всенароден подем. Аз съм убеден, че това управление на Румен Радев ще бъде успешно, ще настъпи една стабилност. Голямото мнозинство ми вдъхва такава надежда на първо място, на второ място самата фигура на Румен Радев, който има качествата”, коментира бившият председател на НС и ексслужебен премиер в предаването "На фокус" по NOVA.

Според него търсенето на „спасител” е въпрос на народопсихология. „Човек така е устроен, че търси нещо положително и ако види някъде нещо такова, залага на него. Много рядко големите очаквания се сбъдват. Трябва да бъдем малко по-умерени в очакванията, за да не сме разочаровани после”, смята той.

„Царят се справи сравнително добре. Тогава икономиката вървеше добре, нямахме дълг. Аз смятам, че това беше едно добро управление на България”, посочи още той.

