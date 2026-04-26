Истината лъсна! Дечев разби лъжите на Мирчев и Божанов за измислени полети

Вътрешният министър Емил Дечев разби на пух и прах лъжите на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, изречени преди дни по адрес на лидера на ДПС Делян Пеевски. Полулидерите на бутиковаха "Да, България" се появиха на брифинг, за да тиражират манипулации на BNEWS, при това със заканата, че щели да искат „изслушване на вътрешния министър“ и „създаване на анкетна комисия в новия парламент“, която да проверяла твърденията в статията, според които на самолетни полети с Пеевски били летели и бившият външен министър и депутат от ГЕРБ Даниел Митов, както и бившата шефка на ПГ на ГЕРБ и настоящ конституционен съдия Десислава Атанасова.

Емил Дечев категорично и безусловно опроверга лъжите. Няма данни Десислава Атанасова да е пътувала с двата фалкона, за които се твърди, че са ползвани от Делян Пеевски. Както няма данни те да са пътували заедно в какъвто и да било самолет. Един полет с частен самолет е много скъп. Нямаме данни дали тези самолети са негови, каза Дечев в предаването "На фокус" по Нова тв..

Служебният вътрешен министър потвърди казаното в петък от Десислава Атанасова, че в този период през 2023 г. тя е пътувала до Истанбул с турските авиолинии. На цитираните дати – 6 октомври 2023 г. и 11 февруари 2025 г., Атанасова е пътувала с Turkish Airlines и дори вече е изпратила писмено искане до български държавни институции, за да потвърдят те този факт.

Манипулациите на Мирчев и Божанов са толкова брутални, че от тях се разграничи дори близкият по "Промяната" Емил Дечев. На фона на всички тези данни, опитът на лидерите на „Да, България“ да „вдигнат самолета“ с поредната доза лъжи катастрофира безславно в блатото на собствената им политическа и морална несъстоятелност.

