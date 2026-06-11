Край! Решиха за депутатските заплати

Замразят депутатските заплати. Правната комисия прие решението с пълно единодушие - 17 гласа "за".

Проектът на решение беше внесен в НС от „Прогресивна България" в сряда. Предложението предвижда депутатските заплати да са в размер на три средномесечни възнаграждения в обществения сектор, съобразно данните на НСИ за март 2026 г., предава БТА.

Още в края на май председателят на парламентарната група на „Прогресивна България" Петър Витанов обясни, че промените следва да се осъществят чрез поправки в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Основното месечно възнаграждение може да се увеличава в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера съгласно предвиденото в Закона за държавния бюджет за съответната година, е записано още в предложението.

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