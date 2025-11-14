Бесен скандал в парламента. БСП и "Възраждане" кръстосаха шпаги

Бесен скандал пламна в пленарната зала между БСП и "Възраждане". Острата размяна на реплики, която стигна до крясъци, стана причина заседанието в парламента днес да бъде прекъснато за 15 минути.

Разправията между двете формации избухна по време на редовния месечен блиц контрол.

"Възраждане“ предизвикаха скандал в залата, след като поискаха от Атанас Зафиров да обясни защо са се вдигнали осигуровките с 2%. Цончо Ганев непрекъснато говореше на висок тон, като по този начин се загуби мирът в пленарна зала.

Зафиров обясни, че бюджетът е твърде ляв, като това са казали и редица анализатори. Освен това в него имало и демографски мерки.

От "Възраждане“ продължиха с острия тон като техен депутат заяви, че социалистите били останали твърде малко и Зафиров можел да обясни политиките си на всеки по отделно.

"Надрънкахте един куп глупости, гледайте си вашата партия“, контрира Зафиров.

Тогава Цончо Ганев изскочи на трибуната и предизвика смут и безредие с думите си, че вицепремиерът Зафиров отговарял само за някакъв асансьор кога да му се прави ремонт.

Атанас Зафиров направи опит да застане на трибуната, за да отговори, а хората на Костадин Костадинов крещяха "Оставка“. Председателката Рая Назарян не му даде думата.

"Г-н Стойнев, не ми викайте от място!“, извика няколко пъти Назарян към социалиста, който беше най-нетърпелив от червените редици да отговори на Цончо Ганев.

Това наложи Рая Назарян да даде 15 минути почивка, за да се успокоят страстите.

