Бесен скандал в парламента. БСП и "Възраждане" кръстосаха шпаги

Бесен скандал пламна в пленарната зала между БСП и "Възраждане". Острата размяна на реплики, която стигна до крясъци, стана причина заседанието в парламента днес да бъде прекъснато за 15 минути.
Разправията между двете формации избухна по време на редовния месечен блиц контрол.
"Възраждане“ предизвикаха скандал в залата, след като поискаха от Атанас Зафиров да обясни защо са се вдигнали осигуровките с 2%. Цончо Ганев непрекъснато говореше на висок тон, като по този начин се загуби мирът в пленарна зала.
Зафиров обясни, че бюджетът е твърде ляв, като това са казали и редица анализатори. Освен това в него имало и демографски мерки.
От "Възраждане“ продължиха с острия тон като техен депутат заяви, че социалистите били останали твърде малко и Зафиров можел да обясни политиките си на всеки по отделно.
"Надрънкахте един куп глупости, гледайте си вашата партия“, контрира Зафиров.
Тогава Цончо Ганев изскочи на трибуната и предизвика смут и безредие с думите си, че вицепремиерът Зафиров отговарял само за някакъв асансьор кога да му се прави ремонт.
Атанас Зафиров направи опит да застане на трибуната, за да отговори, а хората на Костадин Костадинов крещяха "Оставка“. Председателката Рая Назарян не му даде думата.
"Г-н Стойнев, не ми викайте от място!“, извика няколко пъти Назарян към социалиста, който беше най-нетърпелив от червените редици да отговори на Цончо Ганев.
Това наложи Рая Назарян да даде 15 минути почивка, за да се успокоят страстите.
