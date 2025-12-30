Бойко Борисов направи прогнозата за България. Изненадата

Доста оптимистична прогноза направи Бойко Борисов в социалната мрежа.
Той заговори за много големи пари.
"Над 10 млрд. лв. повече вече са в портфейла на държавата в сравнение с миналата година! Парите вече не изтичат - а влизат в хазната.
Постигнахме рекордна събираемост през 2025 г. след удар по контрабандата и сивия сектор, при това - само за 11 месеца.
Това означава повече пари за пенсии, заплати и инвестиции, а не за схеми и чадъри."
