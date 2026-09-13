Големият волейбол пренарежда трафика в София - ето къде и кога
Столичната община пуска и допълнителни тролейбуси след мачовете, докато градският транспорт запазва маршрутите си
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Столичната община пуска и допълнителни тролейбуси след мачовете, докато градският транспорт запазва маршрутите си
Депутатите обсъждат на първо четене бюджетите на ДОО и НЗОК, които носят нови разходи, вноски и правила
Как Етрополе се превърна в пример за развитие чрез спорт, визия и смели решения, разказва кметът инж. Владимир Александров
Специален акцент в експозицията ще бъде кът, посветен на легендата
Рая Назарян даде почивка за охлаждане на страстите
От групата на ИТН не се регистрираха, както това направиха и от опозицията
Измененията бяха включени тази сутрин в програмата на парламента
Димитър Златанов вярва в младия отбор и вижда шанс за историческа победа над Италия
Работният проект ще бъде представен през август тази година, а самото строителство и изграждане на съоръжението се планира да започне през следващата...
Лариса Савова заяви, че би я устроило да й освободят и помещение близо до залата
Тази нова придобивка ще предостави на студентите още по-добри възможности за обучение и развитие
Решението обяви директорът на най-посещавания музей в света
Писмо на завистниците си прати примата на родната естрада Лили Иванова. Грандиозният й концерт в "Арена 8888 София" на 14 декември събра над 15...
Гостите на БФС впечатлени от експозицията "Златна топка"
Вземайте правилните хранителни добавки
Етоа какво се случва в Народния театър
Част от народните представители се събраха в НС
Kool & the Gang, Dave Matthews Band, Foreigner, A Tribe Called Quest и Питър Фрамптън допълват класа на отличените през 2024 г. артисти
Трябва ли да се съблечем голи и по прашки, пита шефката на гимнастичките
От 1 септември 2024 година официалното име на залата ще бъде „Арена 8888 София“