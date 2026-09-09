Големият волейбол пренарежда трафика в София - ето къде и кога

Специална организация на движението влиза в сила в София заради Европейското първенство по волейбол за мъже, което започва днес. Промените засягат района около „Арена 8888 София“ и ще действат в дните с мачове до 22 септември. При запълване на паркинга до залата движението по бул. „Асен Йорданов“ може временно да бъде спирано, но общественият транспорт ще продължи да се движи.

България започва участието си тази вечер от 19 часа срещу Република Северна Македония.

Паркиране по бул. „Асен Йорданов“ в часовете около мачовете

Столичната община разрешава престоя и паркирането на автомобили по бул. „Асен Йорданов“ в участъка от пл. „Площад на авиацията“ до бул. „Шипченски проход“, без да се засягат спирките на обществения транспорт. Днес това ще бъде възможно от 17 часа до приключването на мача по откриването на първенството. На 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 и 22 септември режимът ще действа от 15 часа до края на срещите за съответния ден.

Влизането на автомобили по булеварда и в двете посоки ще бъде забранявано само когато прилежащият паркинг към „Арена 8888 София“ достигне максималния си капацитет и след нареждане на „Пътна полиция“ при СДВР. Това означава, че ограничението няма да бъде постоянно, а ще се въвежда според натоварването около залата.

Градският транспорт няма да бъде спиран

Ограниченията няма да засягат автобусите и тролейбусите на обществения транспорт. Автобусни линии № 73, 76, 204, 213, 304 и 604 ще продължат двупосочно да обслужват спирка „ж.к. Изток“.

Това е особено важно в часовете непосредствено преди и след срещите, когато се очаква сериозно струпване на автомобили и публика около залата. Общината насочва част от организацията именно към улесняване на придвижването с градски транспорт.

Допълнителни тролейбуси чакат феновете след мачовете

От 21 до 23 часа на 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20 и 22 септември „Столичен електротранспорт“ ще осигурява по четири допълнителни съчленени тролейбуса. При струпване на хора и по преценка на „Пътна полиция“ те ще бъдат включвани по линии № 3, 4, 5 и 11.

На 10, 13 и 15 септември между 21 и 23 часа също ще има резервни тролейбуси, които при необходимост ще се включват по линии № 5 и 11. На всички дни с мачове - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 и 22 септември - нощните коли по линии № 3, 4, 5 и 11 ще се обслужват със съчленени тролейбуси.

България започва срещу Република Северна Македония

Първият мач на националния ни отбор е днес от 19 часа в „Арена 8888 София“, а съперник е Република Северна Македония. Срещата поставя началото на българското участие на европейското първенство, което тази година се организира съвместно от България, Финландия, Италия и Румъния.

За България шампионатът идва след огромния успех на световното първенство през 2025 г., когато националите стигнаха до сребърните медали. Именно затова интересът към срещите в София е огромен, а движението около залата се очаква да бъде натоварено още от първата вечер.