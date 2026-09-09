Незаконно сметище задуши наш град, пожарникари водят тежка битка

Почти денонощие пожарникари се борят без прекъсване с огромно незаконно сметище в западната промишлена зона на Мездра, а над 140 тона вода все още не са достатъчни огънят да бъде напълно потушен. Пожарът е локализиран, но купищата строителни и битови отпадъци продължават да тлеят и да отделят задушлив дим, който през нощта покри града.

Огнеборците успяха да спасят намираща се непосредствено до сметището кравеферма и животните в нея. Случаят обаче извади наяве далеч по-голям проблем - според собственик на фермата това е третият пожар на същото място само за година, а камиони продължават да изсипват отпадъци там.

17 часа без прекъсване срещу огъня

Пожарът е избухнал по обяд във вторник и гасенето е продължило през цялата нощ. Екипите многократно са напускали терена, за да зареждат вода, след което са се връщали обратно. Работата е била допълнително затруднена от прекъсването на доставките на земя и инертен материал, необходими за затрупването на горящите отпадъци.

„Работим над 17 часа без прекъсване“, заяви пред бТВ началникът на пожарната служба в Мездра Симеон Цънковски. По думите му през нощта е имало недостиг на инертен материал, но операцията няма да бъде прекратена, докато пожарът не бъде окончателно ликвидиран. Над 140 тона вода вече са излети върху сметището.

Димът затвори прозорците на хората

През нощта над Мездра се е образувала плътна димна пелена. Жители са подавали сигнали за задушливата миризма и са били принудени да държат прозорците си затворени. Метеорологичните условия са задържали дима ниско над града и са направили ситуацията още по-тежка.

Причината пожарът да се гаси толкова трудно се вижда на самия терен. На огромната площ са натрупани всякакви отпадъци - матраци, мебели, пластмасови бутилки и опаковки, строителни материали, автомобилни детски седалки и други лесно запалими предмети. „Има много голямо горимо натоварване“, обясни Цънковски.

Огънят стигна опасно близо до кравеферма

На метри от горящите отпадъци се намира кравеферма. Една от най-важните задачи на пожарникарите е била да спрат разпространението на пламъците именно в тази посока.

„Успяхме да спасим“ фермата и животните, заяви началникът на местната пожарна. Локализирането на фронта е предотвратило прехвърлянето на огъня към стопанството, но опасността е била реална заради огромното количество горими материали в непосредствена близост.

Трети пожар за година - а камионите продължават да идват

Собственикът на фермата Венцислав Монов твърди, че проблемът със сметището е стар и добре известен. По думите му на мястото редовно пристигат камиони, които изсипват отпадъци, като сред тях има както общински, така и частни превозни средства.

Монов разказва, че няколко пъти лично се е опитвал да спира камионите, но след това е била викана полиция, тъй като пътят е общински и той няма право да блокира движението. Най-тревожното му твърдение е, че настоящият пожар е третият на това сметище само в рамките на една година.

Защо има незаконно сметище, когато наблизо има регионално депо

Случаят поставя и неудобния въпрос защо тонове отпадъци изобщо се трупат на това място, след като Мездра и Враца се обслужват от регионално депо. Според собственика на фермата липсата на бариера и реален контрол практически позволява на всеки да влезе и да остави боклука си.

Представителят на общината Ивайло Лотошев признава, че проблемът изисква промяна. Общинското предприятие „Чистота“ се е включило в гасенето с багер, камион и служители, които са работили до около 1 часа през нощта. Лотошев заяви, че администрацията постоянно получава сигнали за нерегламентирани сметища и определи проблема едновременно като въпрос на контрол и на отношение към околната среда.

Обещават огради, но първо трябва да угасят пожара

Общината обещава натрупаните отпадъци да бъдат депонирани, а достъпът до района да бъде ограничен с огради. Това би трябвало да затрудни новото нерегламентирано изхвърляне на боклуци и да прекъсне практиката теренът отново да се превръща в огромно незаконно сметище.

Преди това обаче пожарникарите трябва да приключат битката с огъня. Никой не се ангажира с конкретен срок. Според Симеон Цънковски всичко зависи от времето и от наличието на достатъчно тежка техника и инертни материали. Докато тлеенето продължава, над Мездра остава не само димът от този пожар, но и въпросът как място, за което отдавна има сигнали, е било оставено да натрупа толкова отпадъци и да гори за трети път в рамките на година.