2500 декара изгоряха. Земеделците скърбят

Мащабен пожар обхвана територия от над 2500 дка между селата Триводици, Ново село, Огняново и Исперихово. Това съобщават от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив.

В гасенето се включиха 10 пожарни екипа от РДПБЗН - Пловдив и 4 пожарни автомобила от РДПБЗН - Пазарджик, както и земеделски производители с техника и доброволци.

Благодарение на съвместните усилия на пожарникари, земеделци и доброволци, огнената стихия е ликвидирана, съобщават още от РДПБЗН-Пловдив.

На място са извършени необходимите действия за недопускане на повторно разгаряне. Земеделците скърбят за изпепелената земя.