Нови имена в битката за ВСС. Съдия и трима прокурори са номинирани

Заместник-председателката на Окръжния съд в Пловдив Весела Евстатиева е номинирана за член на новия Висш съдебен съвет (ВСС). На този етап тя е единственият съдия от втория по големина град в страната, чиято кандидатура е официално предложена за кадровия орган на съдебната власт.

Срокът за издигане на кандидати от професионалната квота изтече вчера. Въпреки това, до края на днешния работен ден се очаква да пристигнат и евентуални допълнителни номинации, изпратени по пощата.

За бъдещия състав на ВСС от съсловието на обвинителите са издигнати трима кандидати. Това са заместник-апелативният прокурор Тодор Деянов, Добринка Калчева от същата структура, както и ръководителят на Военно-окръжната прокуратура Христо Анчев.

Номинацията на Добринка Калчева е издигната от 25 нейни колеги от Пловдив, посочва Евроком. Тя беше предложена за член на съвета и при предишната процедура през 2022 г., но тогава до избор на нов ВСС не се стигна.