Заплатите на магистратите. Боян Магдалинчев каза истината

"В бюджета за 2026 сме заложили 18% увеличение на възнагражденията. Различен е механизмът за определяне на заплатите на магистратите, съдиите, прокурорите и следователите, след това е различно възнаграждението на тримата големи - председателите на ВКС, ВАС и на главния прокурор и отделно са вече възнагражденията на изборните членове на ВСС". Това обясни представляващият Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев пред БТВ.

Той бе категоричен - бонуси от 70 000 лв. във ВСС няма. Бонусите през миналата година са били две основни заплати на членовете на кадровия орган.

Магдалинчев посочи, че далеч под 20 000 лв. са заплатите във ВСС. На всяка длъжност възнаграждението е различно. "И работното облекло (тогите в съдебната система - б.р.) отделно като приходи е предвидено в Закона за съдебната власт. Прави се разлика между възнаграждението и всичко друго, което допълнително се дава. Това нещо го има и в Министерство на отбраната, и в МВР, и за държавния служител", коментира представляващият ВСС.

Магдалинчев отрече още да има пенсионери в съдебната система, които да взимат заплати.

За нападението над прокурор Иво Илиев, Магдалинчев заяви, че отношение е взето от прокурорската и съдийската колегия на ВСС.

"Нападението срещу колегата прокурор е удар срещу законността и засягане на независимостта на съдебната власт. Всичко е в процес на разследване - кои са причините за инцидента и дали става въпрос за престъпление, което е насочено, но трябва да се видят и подбудите за извършване на деянието", обясни представляващият ВСС.

Боян Магдалинчев сподели, че за първи път е чул, че Иво Илиев е имал охрана.

