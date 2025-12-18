Промени с градския транспорт на Нова година. Графикът

Стана ясно разписанието на общественият транспорт в София в Новогодишната нощ.

На 31.12.2025 от 23:30ч. до 04:30ч. на 01.01.2026 година ще се движат:

Влаковете от линии 1,2 и 4 на метрото с интервал от 17 до 34 минути;

Влаковете на линия 3 на метрото с интервал от 20 минути;

Автобусите от линия № 72 на 50 минути;

Автобусите от линия № 73 на 75 минути;

Автобусите от линия № 83 на 65 минути;

Автобусите от линия № 85 на 70 минути;

Тролейбусите от линия № 1 на 50 минути в синхрон с тролейбусна линия 2 ;

Тролейбусите от линия № 2 на 50 минути в синхрон с тролейбусна линия 1 ;

Тролейбусите от линия № 7 на 50 минути;

Тролейбусите от линия № 9 на 70 минути;

Трамваите от линия № 5 на 30 минути в синхрон с ТМ 11;

Трамваите от линия № 7 на 40 минути в синхрон с ТМ27;

Трамваите от линия № 27 на 40 минути в синхрон с ТМ 7;

Трамваите от линия № 10 на 60 минути в синхрон с ТМ 18;

Трамваите от линия № 11 на 60 минути в синхрон с ТМ 5;

Трамваите от линия № 18 на 60 минути в синхрон с ТМ 10;

Трамваите от линии № 20 и 22 на 50 минути в синхрон.

На 1 януари до 15:30 часа част от обществения транспорт ще се движи по празнични разписания:

Автобусите от линии 1, 11, 54, 56, 60, 61, 63, 64, 69, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 82, 83, 88, 94, 98, 102, 107, 108, 111, 117, 120, 204, 213, 280, 305, 309, 310, 404, 413, 604 и 801;

тролейбусите от линии 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 и 11 и трамваите от линии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 22 и 27 ще се движат по празнични разписания.

Трамваите от линии 1 и 23 и тролеите от линии 3 и 8 няма да се движат.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com