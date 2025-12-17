По-топло време в тази част на България. Прогнозата

Очаква се в четвъртък да бъде по-топло по Черноморието.



През нощта срещу четвъртък над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Над Дунавската равнина и Тракия ще има и ниска слоеста облачност или мъгла.

Очакваните минимални температури ще бъдат между 1°С и 3°С, в котловините на Западна България, планинските райони, Предбалкана и крайните североизточни части. По-студено ще е над местата с мъгли от минус 5°С до минус 3°С. По-топло ще се задържи по Черноморието и северно от планините – до 4–5°С, съобщава Meteo Balkans.

До обяд в четвъртък около водните басейни ще има условия за мъгли или ниска инверсионна облачност. След обяд над тези райони ще задуха слаб западен вятър, а видимостта бързо ще се подобри и в страната ще бъде предимно слънчево. Ще има и места с мъгли, и то само около р. Дунав. Максималните температури ще бъдат между 10°С и 13°С, а в районите северно от склоновете на Стара планина – до 12–14°С. По-хладно ще се задържи в местата с мъгли – до 1–2°С. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, в Източна България – от изток.

Времето в София

През нощта срещу четвъртък времето ще е предимно ясно, сутрин – мъгливо. Минималните температури ще са между минус 3°С и минус 2°С. През деня облаците ще се разкъсат до слънчево време, но след обяд мъглата отново ще се образува. Максималните температури ще достигнат 11–12°С. Ще духа слаб западен вятър.

Времето в планините

В планините времето ще бъде предимно слънчево. След обяд и с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°С, а на 2000 метра – около 2°С.

Времето по Черноморието

Преди обяд ще бъде предимно облачно или с мъгли. През деня – с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10°С и 13°С. Вълнението на морето ще е 1–2 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни времето ще се задържи слънчево и топло, а в равнините – мъгливо. Ще има условия и за целодневни мъгли в Южна Румъния и Сърбия.

