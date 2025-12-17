Внимание! Платете всички сметки до този ден преди Нова година

В навечерието на историческия преход от лева към евро ще има и кратки като време смущения в банковите системи, докато бъдат настроени. За да можем спокойно да празнуваме и да не мислим за плащания, експертите съветват да подготвим и пари в брой, посочва NOVA.

Няколко безценни съвета. Първо - сметките за ток, вода, телевизия, интернет и застраховки е желателно да се платят до 28 декември, а ако винетката ни изтича - да купим нова до 29 декември.

Заради подготовката на системите някои от приложенията за онлайн банкиране ще спрат работа още на 30 декември. В новогодишната нощ, от 21.00 часа на 31 декември до 1.00 часа на 1 януари, няма да бъде възможно плащането с карта на физически ПОС терминал или в интернет, както и тегленето от банкомат. За да извършваме плащания в тези часове, ще са ни нужни пари в брой, напомнят от Асоциацията на банките в България.





