Европа обяви в коя страна най-много поскъпват имотите. Не е България

Цените на недвижимите имоти в България са скочили с над 100 процента през последните десет години. Това показват най-новите данни на европейската статистическа служба Евростат, които нареждат страната ни на пето място в Европейския съюз по този показател, предава NOVA.

Докато в някои части на Европа поскъпването е символично, у нас пазарът бележи драстичен ръст, като само за последната година увеличението е с 15,5 на сто.

В големите областни градове цените варират значително. По последни данни на водещите имотни портали, цената на квадратен метър в Русе се движи в диапазона от под 1000 евро за по-крайните квартали и не ремонтирани жилища, до 1600–1700 евро за качествени имоти и ново строителство.

Столицата води класацията

Ситуацията в столицата е коренно различна. В най-елитните софийски квартали, като района около Докторския паметник, цените вече надхвърлят 5000 евро на квадратен метър. Квартал „Изгрев“ също догонва тези рекордни стойности. В по-достъпните столични райони като „Левски“ и части на „Люлин“, сделките се сключват на нива около 1800 евро на квадрат.

Във Варна горната граница на цените надхвърля 3200 евро, докато Пловдив и Бургас държат сходни нива – между 1200 и малко над 2500 евро за топ локации като пловдивския квартал „Капана“.

Анализът на Евростат, който използва 2015 година за база, показва интересна динамика. През първите пет години растежът е бил сравнително плавен. До 2020 година имотите са поскъпнали с 37 на сто. След този период обаче кривата рязко тръгва нагоре, като в отделни години се регистрират скокове от по 20 процента. Така се стига до днешната ситуация, при която жилищата струват двойно повече спрямо десетилетие по-рано.

Наемите също следват възходяща тенденция, макар и с по-умерени темпове. Повратният момент е 2021 година, като общото увеличение за десетилетието достига близо 36 процента.

В Европа е различно

Данните разкриват сериозни диспропорции в рамките на Европейския съюз. Докато във Финландия ръстът спрямо 2015 година е едва малко над 1 процент, а в Италия – до 12 процента, в Унгария цените са скочили тройно. България, с увеличение от над 100 процента, се нарежда на пета позиция сред държавите членки.

Въпреки високите цени, българите остават силно привързани към идеята за собствено жилище. Статистиката сочи, че 86 процента от населението живее в собствен имот, а само 14 на сто са под наем. За сравнение, в Германия наемателите преобладават над собствениците.

