Загина огромен враг на Мира Добрева

Емблематичната тв водеща Мира Добрева разказа за възмездието, за откраднатите спомени и за поредния удар, който едва не я оставил без коледна украса.

"Крадецът, който ме обира цели пет пъти, се уби", разкри Мира Добрева пред "България днес" и подчерта, че вярва, че "възмездието рано или късно настига престъпниците".

По думите ѝ крадецът загинал при пореден опит за обир.

"Научих, че се качил на висок етаж в някакъв блок, пак да краде, и паднал", разказва телевизионерката за нерадостния край на апаша.

Тя добавя, че апашът заедно с аверите си оставил дома ѝ "едва ли не по голи стени".

