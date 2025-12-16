Коледно сияние у дома с FOREO

Коледните празници са времето, в което искаме да изглеждаме и да се чувстваме в най-добрата си форма. Независимо дали търсите перфектния подарък за любим човек или искате да поглезите себе си, високотехнологичната грижа за кожата е инвестиция в дълготрайно сияние. FOREO предлага иновативни решения, които превръщат домашната рутина в луксозен ритуал – бърз, ефективен и с професионални резултати.

FOREO LUNA™ 4 – интелигентният старт на всяка бюти рутина

LUNA™ 4 е модерната 2-в-1 четка на FOREO за дълбоко почистване и стягане на лицето – незаменим старт на всяка ежедневна рутина за грижа за кожата. Меките и хигиенични силиконови влакна, адаптирани към различните типове кожа, работят в комбинация с 16 регулируеми нива на T-Sonic™ пулсации и три режима на почистване: „Нежен“, „Стандартен“ и „Дълбок“.

Само в рамките на една минута кожата е освободена от замърсявания, излишен себум и омазняване. След почистването можете да продължите с функцията за нежно стягане на кожата, използваща по-ниска честота на пулсациите, която допринася за по-свеж, гладък и младежки вид.

Супер меката четка е изключително деликатна дори към чувствителната кожа, без да прави компромис с ефективността на дълбокото почистване. В България LUNA™ 4 може да бъде открита в douglas.bg, notino.bg и на foreo.com.

FAQ™ 202 – професионална LED терапия у дома

Пълноспектърната LED маска FAQ™ 202 от подбранда FAQ Swiss на FOREO бележи нов етап в развитието на козметичната индустрия, като предлага антиейджинг грижа у дома с професионално качество. Маската разполага с 8 различни LED светлини, включително безопасна инфрачервена (NIR) светлина, подходяща за всеки тип кожа.

FAQ™ 202 е ултралека, удобна силиконова LED маска за лице, специално създадена да възстановява кожата бързо и ефективно, както и да се бори с видимите признаци на стареене. Осемте LED светлини пренасят силата на професионалните процедури директно във вашия дом.

Усъвършенстваната NIR инфрачервена светлина прониква по-дълбоко от стандартната червена LED светлина, като изглажда фините линии и бръчките, намалява слънчевите петна и предотвратява увисването на кожата. Чрез мобилното приложение на бранда можете да свържете своята FAQ™ 202 маска и да избирате между предварително програмирани процедури или да персонализирате функциите според индивидуалните си нужди.

Антибактериалният силикон и иновативната flexi-fit технология осигуряват перфектно прилягане към контурите на лицето и равномерно разпределение на светлината от 600 стратегически разположени светлинни репликатора. Това гарантира постоянна дължина на вълната и оптимални резултати при всяка употреба.

В България LED маската FAQ™ 202 може да бъде открита в douglas.bg, notino.bg и на foreo.com.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com