Проф. Константинов каза истината за Румен Радев

Математикът проф. Михаил Константинов направи категорична прогноза, че президентът Румен Радев няма да подаде оставка, за да се включи със своя партия в кампанията за следващите извънредни парламентарни избори.

Изборният експерт от „Галъп интернейшънъл Болкан” подчерта по Нова нюз, че такива случаи няма не само в Европа, но и в целия свят. Съществуват две изключения, но те са при съвсем различни обстоятелства, обясни той.

„Такъв случай няма. Хората на го правят. Няма президент, който е избран пряко от хората, който да подаде сам оставка за да участва в избори”, заяви проф. Константинов.

Изборният експерт не скри, че основанието му за това твърдение не са само личните му опит и познания. Той заяви, че се е допитал до изкуствен интелект, който е потвърдил, че подобна практика не съществува в световната политика.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com