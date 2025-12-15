Нагъл, по-нагъл, Ивайло Мирчев

В българската политика, за съжаление, примерите за наглост са в изобилие, но един от тях е напът да се превърне в единица мярка за това порочно явление. От вече седмици насам депутатът от ПП-ДБ, познат и като „бащата“ на интернет троловете, обслужващи коалицията в социалните мрежи - Ивайло Мирчев, обикаля от сутрин до вечер телевизионните студиа, за да обяснява, че трябвало да се махне охраната, осигурявана от НСО за лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски. Не можело редови депутати да имат гардове от службата, а самата охрана струвала милиони, повтаря неуморно той в опит да убеди публиката, че го прави от загриженост за интересите й.

Ама, ако това беше истина, защо тогава позаслабналият с илач за манекенки съпредседател на „Да, България“ не отваря и дума за гардовете от НСО, които охраняват коалиционните му партньори от ПП и ДСБ Кирил Петков и Атанас Атанасов? Отговорът е прозаичен - защото принципите и интересите на обществото са точно толкова важни за него, колкото и истината. Никак!

А истината е ясна от поне година и няма нищо общо с това, което се опитва да пробута той, надявайки се на слабата памет на обществото. Само че, когато паметта е слаба, на помощ идват архивите, а медийните такива от 2024 г. изобилстват с материали, разкриващи, че Пеевски, Петков и Атанасов са се сдобили с охрана от НСО след сигнал за заплахи, отправени от руски служби и от свързани с Русия лица. Той е бил получен през август 2023 г., срещу общо петима високопоставени български политици, сред които лидерът на ДСБ Атанас Атанасов, бившият съпредседател на ПП Кирил Петков и председателят на ДПС Делян Пеевски. Въз основа на него междуведомствена комисия, в която влизат началникът на НСО, председателят на ДАНС и главният секретар на МВР е взела решение те да бъдат защитавани о гардове от Националната служба за охрана.

Мирчев, впрочем, със сигурност е запознат в детайли с това решение, но упорито премълчава, че то засяга и коалиционните му партньори. Нищо, че самият Кирил Петков си призна за охраната от НСО още през 2023 г., макар и по неволя. Казваме „по неволя“, защото за това вероятно нямаше и да се узнае, ако автомобилът на Националната служба за охрана, в който е бил Петков, не причини въпросната година катастрофа край Варна, при която почина човек. А до самата катастрофа се стигнало, защото тогавашният съпредседател на ПП пришпорвал шофьора от Националната служба за охрана да кара по-бързо, тъй като бързал за предизборна среща в морската столица.

Ама за това Мирчев и думичка не обелва. Както си мълчат и всички останали „трубадури“ от ПП-ДБ иначе претендиращи, че били загрижени за интересите на обществото. Толкова загрижени, че го лъжат най-нагло и още по-нагло правят опити да го манипулират от сутрин до мрак.

Тук е моментът да се припомни и друго. Макар твърденията на депутата от ПП-ДБ, че охраната от НСО струвала милиони да нямат общо с реалността, то далеч не стоят така нещата с воаяжите на Кирил Петков от времената, в които беше премиер. Скъпоструващи разходки, станали ноторно известни на „Дондуков“1 заради навика му да вдига правителствения Фалкон до задгранични дестинации в интимна компания, включваща тогавашната шефка на кабинета му Лена Бориславова. Факт, който сам по себе си е доказателство за наглостта, парвенющината и лицемерието на лидерите на ПП-ДБ, обикалящи сега студиата, за да хвърлят за пореден път прах в очите на обществото с поредната фалшива мантра срещу Делян Пеевски. Когото сега чернят, макар само допреди няколко месеца да правеха пътека до кабинета му, за да „пият в скута му кафе“, да го молят за подкрепа и да правят интриги едни срещу други.

Но това е стар почин на лидерите на коалицията ПП-ДБ, всички формации от която впрочем са създадени под една и съща диригентска палка – тази на задкулисието в България в лицето на олигарха Иво Прокопиев. Навикът и на Прокопиев, и на съставните части и проксита на неговия олигархично-корпоративен кръг „Капитал“ да изкарват Пеевски „най-голямото зло“, за да прикриват собствените си престъпни схеми, датира от вече над десетилетие и се дължи на факта, че лидерът на ДПС-Ново начало не само категорично отказва да участва в схемите и интригите им, а упорито разобличава закононарушенията и престъпленията им. Защото, за разлика от тях, се интересува не от интриги, схеми и далавери, а от бъдещето на държавата. И от това хората да живеят в уредено, европейско общество, освободено от хватката на задкулисието

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com