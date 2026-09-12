Безспорни наши, съмнителни чужди: Мирчев показа удобен аршин
От ВСС до Гюров и хазартния бизнес депутатът говори с огромна категоричност, но доказателствата изостават
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От ВСС до Гюров и хазартния бизнес депутатът говори с огромна категоричност, но доказателствата изостават
Трифонов подкрепи вицепремиера Иво Христов
Председателят на ПГ „Прогресивна България“ предупреди, че външната политика не бива да се превръща във вътрешнопартийно оръжие
Показа безсилие и липса на идеи
ПП-ДБ отново в раздор, Бившият служебен премиер се покри
Депутатът заговори за „прът в спиците на НАТО“, но министърът отвърна с военния си опит и директна покана
За разлика от лидера на ДПС, Ивайло Мирчев - дори когато среща избиратели, слиза от колата само, за да ги…бие
Нова умна и красива двойка атакува върха на пепейската коалиция
Мирчев следва да обясни откъде има достъп до такава чувствителна информация, заяви Стоянов
Нерядко неудобните факти може да се окаже, че са по адрес на питащия и да разкрият злонамереност
Появи се предизборен плакат на Кандев и Гюров
За мен не беше редно това, което той направи, каза Димитър Давидов
Костадин Костадинов съобщи новина по случая
След скандалите с Glovo, обвиненията за натиск и поредицата политически гафове, съпредседателят на „Да, България“ отново извади старата опорка за „100...
Радан Кънев скрои шапката на Атанас Атанасов
Доставчикът вероятно трудно изкарва 1000 евро на месец. На другаря Мирчев това вероятно са му джобните за един ден, възмути се пътният експерт
Не бива да се оставят едни самозабравили се доносници да тероризират обикновените хора, заяви лидерът на "Възраждане"
Възникнал е спор заради неправилно паркиране
Случаят "Мирчев“ вече прилича повече на медицински феномен, отколкото на политическо поведение
От „Ало, ало“ до Андрей Гюров - депутатът отново обяснява защо ПП и ДБ вече са разделени