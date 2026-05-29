Ивайло Мирчев го закъса. Нежелан ортак

Коалицията "Демократична България" се тресе, а Ивайло Мирчев вече не може да спи. Причината е скокът на Радан Кънев, който днес скрои шапката на Атанас Атанасов и обяви, че се кандидатира за лидер на Демократи за силна България.

Бай Радан, както е известен вдясно, ще дръпне килимчето на Мирчев пред медийните камери и микрофони. Най-нецензурният политик, останал в историята като автора на прозвището "Бай хуй", с което нарече Бойко Борисов, няма да остане в сянката на снажния щурмовак на брегове и кабинети.

Другата грижа на Ивайло Мирчев е, че Кънев, който вече веднъж бе лидер на ДСБ, нанесе куп бели на умните и красивите. Първо създаде Реформаторския блок, после стана авер на Борисов, а накрая съсипа коалицията.

Дали заявката на Бай Радан не е намек от ръководството, че се идва краят и на ДБ, кахърят се местни активисти.

