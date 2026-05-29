Последният участък от околовръстното на София тръгва след 15 години забавяне

Регионалният министър Иван Шишков обяви началото на работата по последния участък от Софийския околовръстен път и обеща ударно проектиране на трасето, чакано от години. На брифинг той заяви, че за осемкилометровия участък досега няма завършен проект, въпреки че пътят е бил обещан още преди 15 години.

В същото време министърът потвърди, че незаконното селище край Варна в местността Баба Алино ще бъде премахнато. По думите му случаят разкрива тежки институционални пропуски, които той определи като „организирана слепота“.

Последният участък на околовръстното тръгва отново

Шишков заяви, че от днес започва активна работа по последния участък от Софийския околовръстен път. Той припомни, че става дума за трасе от около осем километра, за което процедурата е била почти забравена, а проектът не е доведен до реална готовност.

Министърът използва остро сравнение, за да покаже мащаба на забавянето. По думите му, ако осем километра се проектират 15 години, това означава по около половин километър проектиране годишно. Той посочи, че като служебен министър лично е одобрил подробен устройствен план за шест километра от този участък, но след това работата е останала без развитие.

Първо проект, после реална цена и строителство

Шишков уточни, че преди да се говори за конкретна стойност на участъка, трябва да има завършен проект. По думите му подходът при Софийския околовръстен път и при останалите големи инфраструктурни обекти ще бъде ясен - първо пълно проектиране, след това строителство.

Министърът пое ангажимент, че обектите със завършени проекти ще бъдат придвижвани към строителство във възможно най-кратки срокове. Тези, които вече се изграждат, трябва да бъдат довършени, заяви той.

Ос Север-Юг и „забравената магистрала“

Регионалният министър постави акцент и върху транспортната ос Север-Юг, която според него е важна не само за България, но и за европейската свързаност. Той заяви, че страната има нужда от много по-интензивна работа по инфраструктурата, особено по направленията, които свързват Дунав, вътрешността на страната и южните маршрути.

В този контекст Шишков изрази учудване, че голяма част от телевизиите с национално покритие не са отразили първата копка на 40-километровия участък от Русе до Бяла. Трасето е част от магистралата Русе-Велико Търново, която той нарече „забравената магистрала“.

Баба Алино ще бъде премахнато

Втората тежка тема на брифинга беше незаконното селище край Варна в местността Баба Алино. Шишков обяви, че постройките ще бъдат премахнати, след като са установени нарушения, свързани със строителството и опити за последващо устройствено уреждане на терена.

Министърът съобщи, че през януари 2025 г. е било допуснато изработване на подробен устройствен план с цел узаконяване на сградите в обекта. Това, според него, е станало в период, когато по думите на кмета на Варна вече е имало сигнали за незаконно строителство.

Законът не позволява узаконяване през устройствен план

Шишков подчерта, че не може да се допуска подробен устройствен план, чиято цел е да узакони незаконно строителство. Той посочи, че подобен подход противоречи на Закона за устройство на територията и поставя под съмнение действията на институциите, които са допуснали процеса.

„Виждате ли каква огромна организирана слепота е строителството на цялото това селище? Пропуските са толкова явни, че буквално блестят в очите“, заяви министърът. По думите му по случая ще имат работа и прокуратурата, и полицията.

Кой е гледал с широко затворени очи

Шишков постави въпроса кой е допуснал изграждането на селището и кой е останал без реакция, докато строителството се е разраствало. Той заяви, че „страшно много очи“ са били затворени пред случващото се и че случаят не може да бъде представян като обикновен административен пропуск.

Министърът припомни и съмненията, които Румен Радев е имал тогава по отношение на инвеститора Олег Невзоров. Въпреки тези съмнения Невзоров е бил реабилитиран от ДАНС и върнат в страната, посочи Шишков.

Емблема на безнаказаността

Според регионалния министър казусът Баба Алино има потенциал да се превърне в емблема на безнаказаността през последните 3-4 години. Той обвърза незаконното строителство с бездействие, институционални пропуски и опити за последващо административно прикриване на вече създадени факти на терен.

Така брифингът на Шишков събра две различни, но свързани през управленската отговорност теми - забавената инфраструктура и незаконното строителство. В първия случай министърът обеща ускорено проектиране и довършване на ключови пътища, а във втория - премахване на селище, за което според него институциите са мълчали прекалено дълго.

