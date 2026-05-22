Натискът по границата с Турция расте при товарния трафик

Движението към ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“ на границата с Турция е изключително интензивно на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР. Данните показват, че най-сериозният натиск тази сутрин е именно по направлението към Турция.

При останалите граници обстановката е значително по-спокойна, като на пунктовете с Румъния, Гърция, Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален. Информацията е важна за превозвачите и пътуващите, тъй като натрупването при товарните автомобили може да доведе до забавяния през деня.

На границите с Румъния и Гърция няма данни за сериозни затруднения на граничните преходи. Изключение като организация на движението има при Русе-Гюргево, където в българския участък на мостовото съоръжение продължават ремонтни дейности. Преминаването там се регулира, което изисква повече внимание от шофьорите, макар трафикът да остава в нормални рамки.

Към Гърция режимът на движение през отделните пунктове остава различен според вида на превозните средства. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ могат да преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

По границите със Република Северна Македония и със Сърбия също не се съобщава за натоварване. Всички гранични контролно-пропускателни пунктове по тези направления работят при нормален трафик. На този фон основният проблем остава изходът за товарни автомобили към Турция, където „Капитан Андреево“ и „Лесово“ поемат най-силния поток в ранните часове на деня.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com