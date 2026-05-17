Опашки от тирове на „Капитан Андреево“, трафикът към Турция се засилва

Интензивен остава трафикът на граничния пункт „Капитан Андреево“ на границата с Турция, където се образуват видими колони от товарни автомобили на изход от страната. Данните са на Главна дирекция „Гранична полиция“ към 10:00 часа.

Пунктът традиционно е един от най-натоварените в Европа и през него ежедневно преминават хиляди камиони, превозващи стоки между Европейския съюз и Близкия изток. През последните месеци трафикът там често се засилва заради активния сезон на международните превози и увеличения обмен на стоки с Турция.

Шофьори сигнализират, че чакането на пункта в пикови моменти може да продължи с часове, особено през почивните дни и при засилен товарен поток. От „Гранична полиция“ препоръчват на превозвачите да следят актуалната информация за натовареността на пунктовете преди пътуване.

На границата с Румъния трафикът към момента е нормален на всички гранични преходи. Продължават обаче ремонтните дейности в българския участък на Дунав мост при „Русе-Гюргево“, където движението се регулира временно.

Нормален е трафикът и на всички гранични пунктове с Гърция. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, докато през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат и тежкотоварни камиони и автобуси.

Спокойна остава ситуацията и по границите със Сърбия и Република Северна Македония, където към момента няма данни за образувани колони или затруднения в движението, уточниха още от МВР.

