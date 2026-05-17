Общество

Опашки от тирове на „Капитан Андреево“, трафикът към Турция се засилва

Натоварено движение на изход за товарни автомобили, ремонти затрудняват преминаването при Русе

Опашки от тирове на „Капитан Андреево“, трафикът към Турция се засилва
Снимка: БТА
17 май 26 | 10:33
69
Иван Ангелов

Интензивен остава трафикът на граничния пункт „Капитан Андреево“ на границата с Турция, където се образуват видими колони от товарни автомобили на изход от страната. Данните са на Главна дирекция „Гранична полиция“ към 10:00 часа.

Пунктът традиционно е един от най-натоварените в Европа и през него ежедневно преминават хиляди камиони, превозващи стоки между Европейския съюз и Близкия изток. През последните месеци трафикът там често се засилва заради активния сезон на международните превози и увеличения обмен на стоки с Турция.

Шофьори сигнализират, че чакането на пункта в пикови моменти може да продължи с часове, особено през почивните дни и при засилен товарен поток. От „Гранична полиция“ препоръчват на превозвачите да следят актуалната информация за натовареността на пунктовете преди пътуване.

На границата с Румъния трафикът към момента е нормален на всички гранични преходи. Продължават обаче ремонтните дейности в българския участък на Дунав мост при „Русе-Гюргево“, където движението се регулира временно.

Нормален е трафикът и на всички гранични пунктове с Гърция. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, докато през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат и тежкотоварни камиони и автобуси.

Спокойна остава ситуацията и по границите със Сърбия и Република Северна Македония, където към момента няма данни за образувани колони или затруднения в движението, уточниха още от МВР.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема Пътища
Още от Общество
Коментирай