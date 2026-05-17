Бургас хвърли ръкавицата на София за Евровизия 2027

Бургас официално се включва в битката за домакинството на „Евровизия“ 2027. Кметът Димитър Николов заяви категоричното желание морският град да приеме най-гледаното музикално шоу в Европа.

След историческата победа на Дара и превръщането на България в следващ домакин на конкурса, вече започна надпреварата между големите градове за организацията на грандиозното събитие. „Знам, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство. Ще дадем всичко от себе си, за да е перфектно. И ще бъде“, написа Димитър Николов във Фейсбук.

Кметът на Бургас подчерта, че успехът на Дара има много по-голямо значение от самата победа в конкурса и ще продължи да носи позитиви за България дълго след финала. „Това, което Дара направи за България, тепърва ще дава резултати. И не само заради „Евровизия“. Всъщност Дара написа съвременната приказка за младите - колкото и да е трудно, да не се отказваш“, заяви Николов.

27-годишната българска изпълнителка спечели конкурса с песента „Bangaranga“, която се превърна в абсолютен фаворит както на зрителите, така и на професионалните журита. България триумфира убедително във Виена, а Дара завърши на първото място с огромна преднина пред Израел и Румъния.

