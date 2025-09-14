Една от най-великите светини е в Бургас. Невиждани опашки пред храма

В Бургас днес се случи нещо историческо – градът посрещна Свещения пояс на Света Богородица, считан за една от най-великите светини на Християнския свят.

Според Свещеното Предание, поясът бил изтъкан от Пресвета Богородица собственоръчно от камилска вълна.

През вековете реликвата е била съхранявана първо в Йерусалим, после в Кападокия, а оттам пренесена в Константинопол.

Дълги години се е пазела във Влахернския храм и във византийския дворец.

С нея се е изцелила императрица Зоя, съпругата на император Лъв VI Мъдри.

Безбройни са свидетелствата за чудеса и благодатна помощ, които Пресвета Богородица извършва чрез този Свещен Пояс – за изцеление, за благословение на семейства, за покров над деца и за утеха на всички, които с вяра прибягват към Нейното застъпничество.

Свещената реликва пристигна днес в бургаския храм "Св. Богородица" на големия християнски празник Кръстовден и ще остане до 17 септември, когато е Надежда, Вяра и Любов. А дотогава храмът ще бъде денонощно отворен за всички вярващи, които искат да се поклонят на светинята, казаха от църквата за Флагман.бг.

Свещеният символ бе посрещнат от цялото бургаско духовенство, кмета на града Димитър Николов и областния управител Владимир Крумов, както и от стотици миряни. В църквата буквално не можеше да се влезе.

Множеството стана свидетел на вдъхновяващото архипастирско слово, произнесено от сливенския митрополит Арсений.

Владиката е категоричен, че не случайно Свещеният пояс е пристигнал в Бургас – той е тук след серия от трагични инциденти, които се случиха в региона през последните месеци.

„Все си мисля, че не ние сме решили да донесем Честния пояс в Бургас, а това е решение на Света Богородица. Тя е поискала да дойде тук, ние просто сме станали изпълнители на нейната воля, която тя ни е внушила като наше желание, защото знае, че имаме спешна нужда от нейното присъствие, от нейната фигура и застъпничество.

Едва ли има нужда да казвам нещо, което всички виждате. През последните месеци се случиха нещастия. Много нещастия! Уж инциденти, уж случайни, но разгледани в целокупността си, ни разкриват една определена система – загиват деца, майки на малки деца, младежи умират без причина. Това не са инциденти, както ги определят някои, а серия от нещастия.

Света Богородица чрез своя пояс пожела да дойде сред нас, за да ни помогне за проблема, който имаме. А този проблем е, че не пазим себе си, не пазим децата си. Светата майка дойде да ни каже, че не се грижим за децата си. Тя не е тук да ни съди, а да ни помогне. Но аз наистина виждам божие чудо във факта, че избра точно този момент, за да дойде при нас.

Света Богородице, моля те прибери при себе си 5-годишното детенце, което се удави в Равда, прибери при себе си и 8-годишния Иван, който загина, падайки от скъсания парашут. Прибери в обятията си и майката, която загина в Слънчев бряг. Със сълзи на очите те молим да се погрижиш за нейното детенце Марти, което вече си няма мама. Нека тя да му се радва от небесата. Моли твоя син – нашият Бог да упокои душите на всички, които през последните месеци загинаха без време. Не позволявай невинни да страдат заради чужди грехове, не позволявай невинни деца и възрастни заради алчността или безотговорността да загинат. Разкайваме се Богородице за онези, които не са проверили въжетата в Несебър, разкайваме се и заради нашето чедо Никола Бургазлиев, разкайваме се и за неговите родители, разкайваме се, че сме оставили децата си на пороци и това, че не ги възпитаваме, както трябва да правят отговорните родители“, завърши митрополит Арсений.

