Всичко за Миряни

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Папата кани миряни на прошка

Папата кани миряни на прошка

Папа Франциск отвори "свещената врата" на базиликата "Св. Йоан от Латеран" и обяви начало на "времето на великата прошка", няколко дни след започванет...

13 декември | 21:50
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Свещеник черпи миряни с вино

Свещеник черпи миряни с вино

Бог на нас, а ние на вас. Това казва на миряните, които черпи с хубаво и руйно вино, отец Георги Сарадинов от село Илинденци. Тази година божият служи...

10 октомври | 18:45
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Църква цери миряни с окови

Църква цери миряни с окови

Икона на свети Антоний "бута" грешните навън Стотици миряни се струпаха в църквата "Свети Антоний" навръх Антоновден. Предната нощ вътре в храма прен...

17 януари | 18:00
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