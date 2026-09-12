Една от най-великите светини е в Бургас. Невиждани опашки пред храма
Историческо слово на митрополит Арсений пред Свещения пояс на Света Богородица
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Историческо слово на митрополит Арсений пред Свещения пояс на Света Богородица
С огромна мъка ще изпратим патриарх Неофит, ще бъде винаги в молитвите ни
Сред миряните се открояваше общността на българите в града край Босфора
Миряните започнаха да пристигат на святото място още от събота
Мощи на свети Дионисий Олимпийски доведоха много миряни в сряда в катедралния храм „Въведение Богородично" в Благоевград. Те бяха донесени в Неврокопс...
Българи и гърци атакуват манастира, за да се помолят за изцеление пред светинята Хиляди миряни ще атакуват манастира "Свети Великомъченик Георги Побе...
Стотици миряни от цялата страна се включиха в традиционното литийно шествие от Бачковския манастир до местността Клувията високо в планината. Там, спо...
Над 50 вярващи от цялата страна пренощуваха в храма „Свети Антоний" в Мелник в нощта срещу храмовия празник. Миряните едва се побраха в малката църква...
По традиция на Богоявление в Сандански миряни ще могат да се сдобият със светена вода, която да занесат вкъщи. Ритуалът по хвърлянето на кръста навръх...
Папа Франциск отвори "свещената врата" на базиликата "Св. Йоан от Латеран" и обяви начало на "времето на великата прошка", няколко дни след започванет...
Не само в Златолист, но и в съседното село Катунци стягат стаи за гости заради наплива на туристи в църквата „Свети Георги" в първото селище. Все пове...
Бог на нас, а ние на вас. Това казва на миряните, които черпи с хубаво и руйно вино, отец Георги Сарадинов от село Илинденци. Тази година божият служи...
Миряни и свещеници са в треска за живата вода от древното аязмо в Плиска. Хората отсега си дават заявките да получат част от чудотворната течност. 10...
Миряни се молят за изцеление на свети Георги Жители и гости на Якоруда се молят за изцеление и здраве пред чудотворна икона на свети Георги. Все пове...
Чудотворната икона остава в Църногорския манастир до 25 май Хиляди миряни се стекоха в неделя в Църногорската света обител над брезнишкото село Гигин...
Стотици нашенци и чужденци честват Гергьовден в църквата „Свети Георги" в санданското село Златолист. Много от тях пренощуваха в храма с надеждата за...
Храмът е без иконостас след голям пожар преди 10 месеца Единствената църква, която действа целогодишно в Мелник, е затворена за миряни вече 10 месеца...
Хиляди българи и чужденци напълниха Рилския манастир за великденските празници. По традиция имаше много поклонници от Гърция, които не пропускат възмо...
Чистят ударно Рупите за празника Стотици хора от цялата страна ще се наредят на опашка за Свещен огън в храма на пророчицата Ванга в местността „Рупи...
Икона на свети Антоний "бута" грешните навън Стотици миряни се струпаха в църквата "Свети Антоний" навръх Антоновден. Предната нощ вътре в храма прен...